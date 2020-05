El Consell Assessor de Salut retreu al Govern haver «infravalorat» la pandèmia del coronavirus

El Consell Assessor de Salut (CAS), constituït l'any 2018 com a òrgan consultiu i format per una quinzena de professionals, ha fet una primera valoració de l'impacte que ha tingut i tindrà la crisi del coronavirus sobre el sistema de salut català. Els assessors retreuen al Govern haver "infravalorat" la pandèmia -tant els brots inicials com posteriorment l'epidèmia-, la manca de protocols i pautes "rigoroses" per fer front a la situació de crisi, la manca de coordinació entre els serveis de protecció de salut i les "deficiències" en l'anàlisi i la previsió de la importància de la crisi.En el document, de 23 pàgines i que es pot consultar al final de la notícia, el CAS fa un breu anàlisi de la situació que ha deixat ara com ara la pandèmia del coronavirus i identifica fortaleses i debilitats del sistema. D'aquesta manera, com a punt positiu destaca la solidaritat ciutadana, la capacitat dels professionals per fer front a la Covid-19, la capacitat d'adaptació del sistema davant la crisi i el rol de l'atenció primària i comunitària en la contenció i monitoratge de la malaltia.Alhora, els assessors del Govern també admeten que la declaració de l'estat d'alarma i la centralització de la gestió de la crisi ha condicionat "molt" la capacitat de la Generalitat a l'hora de prendre decisions. En les pròximes setmanes, el CAS elaborarà un document definitiu on s'aprofundirà en "el canvi de model estructural que caldrà desenvolupar".El document també aborda els aspectes ètics de la gestió de la pandèmia. Sosté que s'ha generat una "alarma social evitable" davant dels plantejaments que caldria establir criteris de prioritat a l'hora d'utilitzar recursos sanitaris. Els assessors recorden que sempre es duen a terme mecanismes de priorització i aplaudeixen les iniciatives que han sorgit per ajudar els professionals de la salut a l'hora de prendre aquestes decisions en relació a la Covid-19. Tot i així, remarquen que la sensació ha estat "de manca de coordinació i lideratge".El CAS també denuncia que s'ha produït "desconcert i manca de criteri clar" pel que fa a l'acompanyament de persones malaltes en la fase final de la vida. Recorden que moltes persones han perdut familiars sense haver-se pogut acomiadar tot i que amb el pas de les setmanes el criteri s'ha anat modulant fins a permetre l'acompanyament abans de la mort. "Amb l'experiència adquirida, podríem convenir que aquest criteri hagués estat adient aplicar-lo des del primer moment, i evitar així molt patiment", diu el document.En el marc del debat ètic, el CAS també posa sobre la taula la gestió de les dades de salut monitorades per al control de la malaltia. Constata l'acceptació de la ciutadania a aquestes iniciatives però reclama donar un "marc de seguretat" per garantir que se'n farà un ús èticament correcte. En la mateixa línia, els experts també plantegen la necessitat de tenir en compte els efectes secundaris per als professionals sanitaris que han estat fet front al coronavirus des de primera línia.

