Les UCI del País Valencià no registren cap nou ingrés en les últimes 24 hores

Les Unitats de Cures Intensives (UCI) del País Valencià no han registrat cap ingrés per coronavirus en les últimes 24 hores. D'aquesta manera, a hores d'ara només hi ha 102 persones en les unitats per a pacients crítics, un fet que suposa una reducció del 74% en l'últim mes, quan es va registrar el nombre més gran de pacients en aquestes unitats, 386, segons dades de la Conselleria de Sanitat valenciana.Per la seva banda, els ingressos hospitalaris han seguit la mateixa tendència. Així, avui dia, 572 persones es troben ingressades en algun dels hospitals de tot el País Valencià per coronavirus, quan fa un mes eren 2.189 persones, una reducció també del 74%.En aquesta línia, també s'ha reduït el nombre d'ingressos diaris als hospitals. En les últimes hores han ingressat 15 persones, quan al llarg de la pandèmia s'han arribat a produir fins a 368 ingressos en un sol dia, segons les mateixes fonts.La tendència de reducció de la pressió assistencial va acompanyada també de l'augment en les altes a pacients amb coronavirus. Fins al moment, s'han produït un total de 7.747 altes, la qual cosa vol dir que 6 de cada 10 pacients han superat ja la malaltia.