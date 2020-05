El govern de Colau rebaixa un 75% l'impost a les terrasses fins al desembre

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest dimecres que rebaixarà la taxa de terrasses en un 75% i permetrà als restauradors ampliar-les per mantenir les taules actuals més espaiades. N'ha informat el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, a qui el Gremi de Restauració havia traslladat aquestes demandes.La rebaixa de la taxa -que ara no es cobra- entrarà en vigència des del moment de finalització de l'estat d'alarma i es mantindria fins al 31 de desembre, quan es revisaria. L'Ajuntament deixarà d'ingressar a causa de la rebaixa prop de 7 milions d'euros. La mesura s'aplicarà via decret d'alcaldia i, a la pràctica, començarà tan bon punt es permeti als bars i restaurants de Barcelona reobrir, previst quan la ciutat entri en la fase 1 de desescalada.A banda, també es vol facilitar que aquells locals que ara no disposin d'espai exterior puguin tenir alguna taula o barra fora. Segons dades de l'ajuntament, el 60% dels bars i restaurants de Barcelona disposen de terrassa, unes 5.500 en total. D'aquestes, el 70% tenen 4 taules o menys.El consistori planteja que almenys 3 de cada 4 locals amb terrassa puguin mantenir el nombre de taules, que la resta es puguin redimensionar i que aquells que no en tenen puguin tenir durant els pròxims mesos una terrassa "d'un mínim". És a dir, que els que no tenen sortida a l'exterior puguin tenir-ne per ser viables, encara que sigui incorporant una barra o barril a la porta."La proposta el que planteja és ocupar nou espai que no sigui en vorera per poder mantenir les distàncies de seguretat ocupant més espai i mantenint les taules", ha dit la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, que ha assegurat que la voluntat és que els vianants no perdin espai públic.L'Ajuntament permetrà que tots els bars i restaurants es beneficiïn de la mesura, independentment de la seva forma jurídica, ingressos, mida o si es tracta d'un bar petit o d'una cadena de restaurants. "Els criteris són independentment de quina sigui la seva forma societària, la immensa majoria són autònoms i pimes però l'enfocament és de ciutat", ha defensat Collboni.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor