Rebuig ecologista a combatre l'eruga peluda amb avioneta

Eruga del suro. Foto: Consorci Forestal de Catalunya

Un total de 23 entitats ecologistes, investigadors a títol individual i diversos grups polítics de les comarques del Vallès Oriental, Maresme i la Selva han signat un manifest de rebuig al tractament aeri per al control de l'eruga peluda del suro (Lymantria dispar) que el Departament d'Agricultura ha començat a fer en boscos d'aquestes comarques per tal de controlar el pic de creixement de l'eruga. El tractament va començar dilluns de la setmana passada i és previst que duri al voltant d'unes cinc setmanes.Els signants del manifest exigeixen que s'aturin els tractaments ja que malgrat l'espectacularitat del sobrecreixment, l'alzina surera és capaç de rebrotar de forma natural un cop l'insecte ha superat l'estadi de larva i per tant, des del punt de vista biològic, el pic de creixement de l'eruga no suposa un risc per a l'ecosistema. En canvi, consideren que el tractament amb avioneta afectarà totes les espècies de lepidòpters en estadi de larva, malmetent la biodiversitat dels espais naturals on s'aplica i perjudicant de retruc els seus depredadors naturals.Manifesten que són conscients que aquest fenomen natural causa importants molèsties als veïns de les urbanitzacions del Montnegre i el Corredor, si bé no causa cap problema sanitari ni a persones ni a animals. Tanmateix entenen que aquests episodis de sobrecreixement de l'eruga poden tenir un impacte econòmic en els productors de suro, un sector que ja es troba amb moltes dificultats per mantenir una activitat forestal que cal preservar.En aquest sentit, pensen que cal aplicar mesures compensatòries per tal de minimitzar aquest impacte en l'explotació forestal i, si cal, mesures mitigadores per tal de minimitzar l'impacte material d'aquest fenomen en els habitatges de les urbanitzacions i altres infraestructures.Recalquen que es tracta d'una implicació econòmica en el sector del suro i material en els habitatges del bosc, però no d'un problema o un risc per a l'ecosistema, per la qual cosa les solucions no poden passar per actuar sobre tot l'ecosistema, sinó per pal·liar els danys materials que aquest creixement pugui pugui causar.També demanen que es faciliti la informació i els estudis realitzats sobre les afectacions d'aquest producte a les entitats sotasignants, i que se'ls informi d'aquests i altres tractaments que es duguin a terme en els espais naturals protegits, com ara els previstos o realitzats per combatre el coleòpter barrinador del pi (Tomicus sp.) o la processionària del pi (Thaumatopoea pytiocampa).

Manifest Rebuig by jordi purtí on Scribd

