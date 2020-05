VÍDEO Nou ensurt a la petroquímica de Tarragona per una gran flamarada

TRUCADA AL 112



Celnet: Què està passant a la petroquímica, hi ha una flamarada més gran i sorollosa q altres cops?



112: Ens han informat de q estan purgant la torxa.



Caldria q les petroquímiques informéssin x més canals i amb més contingut quan facin accions d aquestes no? 😡 pic.twitter.com/4b0xk2YVFx — Plataforma Cel Net (@CelNet_Francoli) May 6, 2020

S'ha produït una flamarada molt visible a la torxa a #DowChemical al Polígon Nord de #Tarragona per una aturada no programada de la planta. S'han rebut 30 trucades al @112 per l'incident però cap persona ha avisat de molèsties. #ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) May 6, 2020

Els veïns de Tarragona han viscut aquest dimecres un nou ensurt al Polígon Petroquímic Nord de la ciutat. Diversos ciutadans han vist com la torxa de l'empresa Down cremava amb més força que habitualment i produïa un soroll inquietant.Després de rebre una trentena de trucades, Protecció Civil ha informat que es tractava d'una aturada no programada a la planta de l'empresa. L'incident no ha afectat cap persona i, de moment, tampoc s'ha detectat cap afectació exterior.La Plataforma Cel Net ha explicat que l'empresa ha informat els serveis d'emergència que s'estava purgant la torxa i han reclamat millors mecanismes de comunicació amb la població davant aquests incidents a les empreses petroquímiques de la ciutat. Es tracta d'una reivindicació històrica que s'ha tornat a posar damunt la taula després de l'accident d'aquest mes de gener a Iqoxe.De fet, ahir mateix, el Govern va fer públic l 'informe sobre l'explosió de la planta petroquímica Iqoxe a Tarragona el 14 de gener , en què considera es poden aplicar algunes millores en aquest sentit.Entre els aspectes amb marge de millora a curt termini, l'informe enumera la revisió de criteris d'activació de les sirenes, la distribució de missatges d’emergència pels diferents canals disponibles, augmentar la difusió en pàgines web especialitzades, publicar un missatge a Telegram "en el precís moment" d’activació de l’alerta o habilitar vies alternatives de publicació als webs per si es produís una incidència en les plataformes corporatives.

