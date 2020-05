Salut proposa que només Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Alt Pirineu-Aran passin a la fase 1

El Departament de Salut proposarà al govern espanyol que dilluns tres regions sanitàries catalanes passin a la fase 1 de desconfinament. Es tracta de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu-Aran, segons han confirmat fonts de la conselleria aLes sis regions sanitàries restants, per tant, continuarien en la mateixa situació que actualment. Són les regions de Barcelona Ciutat, Àmbit Metropolità Nord, Àmbit Metropolità Sud, Catalunya Central, Girona i Lleida. El motiu és que segons el Departament el risc de rebrot és més alt en aquestes zonesLa fase 1 de desconfinament permet trobades de deu persones, com a màxim, mantenint una distància de seguretat de dos metres entre persones obligatòria i la recomanació d'ús de mascareta i desinfecció de mans.També limita a dues les persones que poden compartir vehicle, excepte en el cas que es comparteixi residència. Les vetlles estaran permeses en instal·lacions públiques i privades. Aforament màxim de 15 persones en espais a l'aire lliure i deu en espais tancats.En els enterraments, l'aforament màxim serà de 15 persones, entre familiars i persones properes, a més del mossèn o ministre de culte.Pel que fa al comerç, la fase 1 afecta locals de menys de 400 metres quadrats que no es trobin en centres comercials i, en cas de trobar-s'hi, que tinguin accés directe o independent des de l'exterior. Es fixarà un aforament del 30% per establiment i planta. S'haurà de mantenir una distància interpersonal de dos metres entre persones i, en cas de locals petits, es permetrà tan sols un client a la vegada.Els ajuntaments poden autoritzar la reobertura de mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària, amb prioritat als de productes alimentaris i de primera necessitat, sense manipulació per part dels consumidors, amb un 25% de llocs habituals i un 30% de l'aforament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor