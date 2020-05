Els comuns demanen la compareixença de Borràs pels suposats contractes irregulars a les Lletres Catalanes

Els comuns demanen la compareixença immediata de Laura Borràs a la comissió de Cultura del Parlament després que la Sindicatura de Comptes hagi detectat contractes irregulars a dit de la Institució de les Lletres Catalanes quan era dirigida per ella entre el 2016 i el 2017.CatECP, que ja va registrar la sol·licitud de compareixença per a l'actual portaveu de JxCat al Congrés el passat desembre, perquè s'expliqués davant les acusacions del Tribunal Suprem sobre la seva gestió. El grup de Jéssica Albiach també reclama una auditoria de tot el seu mandat a l'ILC i també al capdavant de la conselleria de Cultura.L'informe de la Sindicatura de Comptes ha limitat la investigació als contractes entre el 2016 i el 2018. Borràs va deixar la direcció de la ILC el gener del 2018, per tant ja no dirigia la ILC l'últim any. Segons la Sindicatura, la Institució va fer contractes irregulars a cinc adjudicataris entre el 2016 i el 2018, entre ells Herrero.

