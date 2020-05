Encasta el tractor contra un benzinera per robar la caixa enregistradora

L'home va encastar un tractor amb pala contra la porta de l'establiment Foto: Mossos d'Esquadra

Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir aquest dilluns un home de 27 anys, veí de Deltebre, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en establiment comercial, després que encastés un tractor contra una benzinera de l'Ampolla. Els fets van ocórrer als voltants de les dues de la matinada del passat 25 d'abrilUn cop al lloc, el responsable de la benzinera, agents dels Vigilants Municipals de l'Ampolla i dels Mossos d'Esquadra van observar que l'habitacle de la botiga tenia la persiana metàl·lica exterior arrencada, la porta principal tombada al terra i havien sostret la caixa enregistradora.Les càmeres de seguretat de l'establiment van permetre determinar que el lladre havia encastat un tractor, que portava una pala al davant, contra l'accés principal de la botiga.A partir d'aquí, els Mossos d’Esquadra van iniciar investigació per tal de poder determinar l'autoria del robatori. L'anàlisi de les marques de rodament dels pneumàtics van permetre constatar que el vehicle tenia una característica significativa atès que els dibuixos de les quatre rodes eren diferents. A més, pel modus operandi tot feia pensar que el lladre coneixia bé les instal·lacions.Finalment, la investigació va permetre identificar i localitzar el vehicle agrícola en una finca situada a uns 4 quilometres de la benzinera. El passat dilluns va concloure la investigació amb la detenció d'un familiar del propietari del vehicle com a presumpte autor del robatori.El detingut, amb antecedents policials per delictes similars, va quedar en llibertat després de declarar en seu policial i resta a l'espera de comparèixer davant l'autoritat judicial quan siga requerit.

