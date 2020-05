Sánchez defensa que gestiona la crisi amb les autonomies i nega «menyspreu» a Catalunya

"Mai he negat l'horitzontalitat i la corresponsabilitat". Així ha defensat Pedro Sánchez durant el debat sobre la pròrroga de l'estat d'alarma que està gestionant aquesta crisi de la mà de les autonomies i no centralitzant competències. Després que partits com ERC, però també JxCat, el PNB, Bildu o el BNG l'hagin criticat en aquest sentit, el president del govern espanyol ha replicat que ha dialogat amb les autonomies i que no ha actuat amb "menyspreu" per l'autogovern de Catalunya."Tinc un profund respecte per l'autogovern de Catalunya. Molt més que alguns líders del seu partit", ha assegurat Sánchez adreçant-se a la líder de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs. Amb un to calculadament conciliador amb ERC, que per primera vegada votarà en contra, Sánchez ha replicat a Gabriel Rufián que és "faltar a la veritat" dir que no s'està dialogant per gestionar la crisi. "Mai he defensat la recentralització de cap de les competències. No hi ha un ús retorçat del centralisme", ha subratllat.Com a exemple ha posat que ha s'han celebrat vuit reunions en vuit setmanes amb els presidents autonòmics. "Totes les mesures que hem posat en marxa han comptat amb la prèvia interlocució amb les autonomies", ha dit, tot negant que l'executiu actuï per "imposició". També ha argumentat que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha pactat amb els consellers territorials els paràmetres de la desescalada i que s'han obert a estudiar que Catalunya es desconfini per regions sanitàries i no per províncies. Tot i això, ha manifestat recels sobre aquesta divisió: "Vostè sap quina és la frontera d'una àrea sanitària?", ha preguntat.Sánchez ha assegurat que assumeix "errors" i que admet les crítiques, però ha reivindicat que la seva gestió no es mou per cap ideologia sinó per "salvar vides". Poc s'ha aturat en agrair el suport de Ciutadans, de qui simplement ha puntualitzat que demostra com 10 diputats poden ser més importants que els 89 del PP. És amb aquest argument que ha interpel·lat Pablo Casado, de qui ha dit que, sent un partit que aspira a governar Espanya, una abstenció és "com si votessin que no".El president espanyol ha emplaçat els populars a "alliberar-se" de Vox i allunyar-se del "moviment d'ultradreta que vol una ruptura de la societat espanyola". També ha acusat Casado de "tenir por" de l'acord amb el govern perquè tem ajudar-lo. "Amb l'acord ajudaria els espanyols i a vostè mateix", ha replicat. Al líder de Vox, Santiago Abascal, l'ha emplaçat a "abandonar l'odi".Amb la pròrroga de l'estat d'alarma al sarró gràcies al suport de Ciutadans i del PNB, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha donat el tret de sortida a la votació al Congrés amb una advertència: "Aixecar l'estat d'alarma seria un gran error absolut". El també líder del PSOE ha celebrat la "primera victòria, de caràcter parcial", contra la pandèmia, un èxit que atribueix a la vigència d'un estat d'alarma que ha limitat la mobilitat i, per tant, la transmissió del virus."No hi ha encerts absoluts en aquesta situació inèdita. Ni des del govern ni des de l'oposició. Però sí errors absoluts", ha subratllat. Tot un missatge adreçat als seus rivals polítics que votaran en contra, com ara el PP o ERC, amb argumentaris contraposats per justificar la seva oposició. Sánchez ha insistit que el control de l'epidèmia no ha estat "fruit de l'atzar", sinó el resultat de l'eficaç aplicació d'un estat d'alarma que ha frenat la transmissió. Les raons per mantenir-lo vigent, ha dit, són sanitàries, però també econòmiques i socials i per això seria "imperdonable" no allargar-lo fins al 24 de maig."Hem de limitar el dret de lliure circulació i de reunió per garantir el dret a la salut pública i el dret a la vida", ha assegurat. Caldrà mantenir-ho vigent "une setmanes més" per poder gestionar la desescalada. Una de les incògnites és, però, si el govern espanyol tornarà a presentar o no més pròrrogues.De fet, ha precisat que l'estat d'alarma és el paraigües legal necessari per garantir "un sostre, l'electricitat, el gas i mantenir el negoci viu" de milers de ciutadans. Sánchez ha admès que s'han produït "retard i errors", però ha advertit que aquesta és una situació sense precedents i que la filosofia que mou la seva actuació és la de "no deixar ningú enrere". En aquest sentit, ja ha avisat que demanarà "corresponsabilitat fiscal" a les comunitats autònomes perquè no es facin "regals fiscals ni obsequis a qui més té".Però si una cosa ha buscat Sánchez en el seu discurs ha estat subratllat el concepte de "cogovernança" amb el qual ha aconseguit lligar en el darrer minut el vot a favor del PNB, però no el d'ERC, que votarà en contra. El president ha assegurat que les autonomies "tindran un paper protagonista en la desescalada" i podran "interpretar" les ordres dictades per poder-se adaptar a la casuística de cada territori. Tot i això, l'última paraula la seguirà tenint el Ministeri de Sanitat.Sánchez ha argumentat que no hi ha ideologia darrere de l'aprovació de l'estat d'alarma i que l'objectiu és "salvar vides extremenyes i vides catalanes, vides de dretes i d'esquerres". No és, ha dit, un "recurs retorçat de centralisme", sinó la manera d'"evitar que el virus es propagui entre províncies".Conscient que afronta la quarta pròrroga amb la màxima debilitat de suports, Sánchez ha reclamat deixar de banda "els recels" i primar la "cooperació" i la "coordinació". Això s'haurà de reflectir, ha insistit, en el pacte de reconstrucció que s'haurà de teixir en la comissió parlamentària que s'activarà aquesta setmana.El president del govern espanyol ha reconegut el paper "més que responsable, modèlic" dels ciutadans davant les mesures de distanciament, de seguretat i d'higiene decretades. També ha anunciat que quan passi l'emergència es decretarà el dol oficial i es farà un homenatge públic a totes les persones que han mort per l'epidèmia. Es tracta d'una de les accions que ha reclamat en les darreres setmanes el PP. Sánchez ha dit que l'Estat porta setmanes treballant-hi i que ja ha estat comunicat al rei.La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha desvinculat el seu vot a favor de la pròrroga de l'estat d'alarma d'un eventual suport al govern espanyol. "Després d'aquesta votació, aquest govern seguirà tenint 155 escons", ha assegurat. La dirigent del partit taronja ha reivindicat que el seu grup ha "estès la mà" perquè es corregeixin els errors i "salvar vides i llocs de feina". Si contribueixen en prorrogar l'estat d'alarma, ha dit Arrimadas, és perquè consideren capaç aquest govern de no tenir pla B i de deixar sense ajuts les empreses. "Ja saben què penso de Sánchez i Iglesias", ha dit la líder de Ciutadans, que ha buscat subratllar la "responsabilitat" de la seva formació davant l'actitud del PP i que ha demanat a Sánchez que desvinculi les mesures econòmiques de l'estat d'alarma.

