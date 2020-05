Els ecologistes alerten del descontrol en la gestió de residus urbans durant la pandèmia

Els ecologistes alerten que durant la pandèmia s'està produint una situació de descontrol en la gestió de residus urbans , en bona mesura per la supressió de la separació manual en les plantes de reciclatge.També denuncien que la indústria petroquímica està pressionant Brussel·les per rebaixar les mesures de la directiva que limita els plàstics d'un sol ús i per retardar la seva transposició. És per això que l'Aliança Residu Zero, formada per diferents entitats, reclama al govern espanyol que aposti per una gestió eficaç dels residus i que no cedeixi davant la indústria del plàstic.Segons les entitats, si els percentatges de reciclatge a l'Estat ja eren baixos, ara s'estan reduint perquè es recuperen menys materials en les plantes de triatge, el que provoca un augment dels residus destinats a abocador i incineració.Al seu parer, la solució és reduir la generació de residus en la mateixa cadena de producció, i apostar per la reutilització. A més, cal contemplar la recollida selectiva en origen i garantir percentatges de reciclatge més alts.

