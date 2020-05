VÍDEO Així s'han de mantenir les distàncies si es va caminant, corrent o en bicicleta

l'original és aquest video. el vaig acurtar i retallar la part d'abaix



espero que et serveixi d'ajuda per resoldre els teus dubtes pic.twitter.com/dcGi5POAfu — Xavier O'C.R.🎗🍀 (@x_oc_r) May 6, 2020

Les distàncies de seguretat que s'han de mantenir per minimitzar el risc de contagi de coronavirus canvien en funció de l'activitat que s'estigui realitzant. No és el mateix si una persona està aturada que si va caminant o corrent, per la qual cosa també hauran de ser diferents les mesures de precaució.Un vídeo que en les darreres hores ha circulat per les xarxes explica d'una manera entenedora com han de ser les distàncies que s'han de mantenir. Si una persona no es mou, n'hi haurà prou amb 1,5 metres, però quan si es posa a caminar aquesta xifra s'haurà d'ampliar a quatre degut al moviment que podria tenir el virus. Si la persona es posa a córrer, la distància haurà de ser de deu metres, mentre que si va en bicicleta, seran 20.

