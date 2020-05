​Una empresa de Lleida organitza funerals en «streaming» per acomiadar les víctimes del coronavirus

Una empresa de Lleida organitza aquest dissabte a la tarda una cerimònia en directe per Internet per acomiadar les víctimes mortals del coronavirus. Es tracta de la primera litúrgia laica col·lectiva que es fa en streaming a Catalunya, segons la seva impulsora, Remei Capitan. L'objectiu, tal com explica Capitan, és "intentar pal·liar el dolor de les persones que han perdut els seus éssers estimats en plena pandèmia".La iniciativa ha sorgit arran de les peticions d'ajuntaments i particulars per la impossibilitat de fer enterraments i acomiadar els difunts. L'homenatge comptarà amb la participació d'onze músics lleidatans i es farà a les cinc de la tarda al compte d'Instagram de l'empresa Agraïments.La seva impulsora ha explicat a l'ACN que ja hi ha ajuntaments que li han demanat, quan la situació ho permeti, cerimònies presencials col·lectives per víctimes de la Covid-19, com ara la Fuliola (Urgell).Agraïments és la primera empresa de Lleida que organitza funerals laics o religiosos, ara també online. "A la mort no se l'espera mai i la falta de planificació d'aquest moment genera angoixa", explica Remei Capitan, que afegeix que "Agraïments neix tant de la necessitat de l'acompanyament en un moment que ningú ens ha ensenyat a gestionar, així com de la necessitat d'un ritual alternatiu a l'existent".Tot i que majoritàriament el servei integral d'organització de cerimònies de comiat són litúrgies laiques, Capitan també exerceix de mestra de cerimònies en funerals alternatius dins del ritu cristià. Tot i així, les cerimònies de comiat laiques són una alternativa cada cop més demandada a Catalunya, on ja arriben al 19,5 % dels sepelis, i fins ara Lleida no disposava de cap empresa especialitzada.De fet, els tanatoris són dels principals demandants d'aquest servei, ja que sovint es troben amb famílies que no volen cenyir-se al ritus religiós i busquen una alternativa que fins ara a Lleida no estava organitzada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor