ERC certifica l'esquerda amb Sánchez: «On és el govern del diàleg?»

Gabriel Rufián ha certificat aquest dimecres l'esquerda entre ERC i el govern espanyol format pel PSOE i Unides Podem, de qui va facilitar l'arribada al poder i amb qui havia teixit confiances parlamentàries en el primer tram d'una legislatura marcada ara per la pandèmia. Rufián, que ha definit com a "trista" i "frustrant" la jornada que permetrà a Pedro Sánchez prorrogar l'estat d'alarma amb el vot del PNB i de Ciutadans, s'ha preguntat "on és el govern del diàleg", i ha apuntat que l'executiu ha preferit mirar cap a la dreta en lloc de negociar amb ells la prolongació de l'excepcionalitat."No votem en contra de l'estat d'alarma, sinó en contra de la negativa del PSOE a negociar", ha ressaltat el portaveu d'ERC a Madrid, que ha apuntat que l'existència de Vox -emblema de l'extrema dreta- hauria de ser el motiu principal perquè negociessin immediatament totes les mesures amb les esquerres. Rufián ha demanat que les autonomies tinguin protagonisme en la desescalada, i ha definit com a "xantatge" l'actitud de Sánchez. "Ja n'hi ha prou", ha recalcat el dirigent independentista.Poc abans de la intervenció de Rufián, Podem ha celebrat que Ciutadans faci de "dreta responsable" votant a favor de la prórroga de l'estat d'alarma i ha considerat "indecent" que hi hagi grups que votin en contra. Ha estat el president del grup al Congrés, Jaume Asens, el que ha agraït el vot al grup d'Inés Arrimadas, de la mateixa manera que ha agraït al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que hagi "escoltat" per corregir algunes mesures, com les sortides dels nens o que Catalunya es pugui desconfinar per regions sanitàries i no per províncies.Asens també ha carregat contra el vot en contra d'ERC , a qui ha acusat de deixar-se arrossegar per Junts per Catalunya. "Més Joan Tardà i menys Quim Torra", ha deixat anar. Gabriel Rufián ha replicat que espera que aquestes paraules facin "sentir millor" a un Podem que aquest dimecres s'alia amb Ciutadans i no amb aquells que van facilitar la investidura. Asens ha insistit que els republicans estan "lligats" a Torran de la mateixa manera que durant un temps va estar lligada "a la Convergència de Pujol".La resposta de Rufián ha estat immediata, només pujar al faristol: "Entenc, Jaume, que t'han tret aquí per atacar ERC. Saps perfectament com d'injustes i tramposes són les teves paraules. Espero que serveixin perquè us sentiu millor després d'apuntalar el pacte amb Ciutadans". També ha aprofitat per advertir Podem que, cada vegada que el PSOE necessita prendre decisions rellevants, mira cap al PP i cap a Ciutadans.Amb la pròrroga de l'estat d'alarma al sarró gràcies al suport de Ciutadans i del PNB, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha donat el tret de sortida a la votació al Congrés amb una advertència: "Aixecar l'estat d'alarma seria un gran error absolut". El també líder del PSOE ha celebrat la "primera victòria, de caràcter parcial", contra la pandèmia, un èxit que atribueix a la vigència d'un estat d'alarma que ha limitat la mobilitat i, per tant, la transmissió del virus."No hi ha encerts absoluts en aquesta situació inèdita. Ni des del govern ni des de l'oposició. Però sí errors absoluts", ha subratllat. Tot un missatge adreçat als seus rivals polítics que votaran en contra, com ara el PP o ERC, amb argumentaris contraposats per justificar la seva oposició. Sánchez ha insistit que el control de l'epidèmia no ha estat "fruit de l'atzar", sinó el resultat de l'eficaç aplicació d'un estat d'alarma que ha frenat la transmissió. Les raons per mantenir-lo vigent, ha dit, són sanitàries, però també econòmiques i socials i per això seria "imperdonable" no allargar-lo fins al 24 de maig."Hem de limitar el dret de lliure circulació i de reunió per garantir el dret a la salut pública i el dret a la vida", ha assegurat. Caldrà mantenir-ho vigent "une setmanes més" per poder gestionar la desescalada. Una de les incògnites és, però, si el govern espanyol tornarà a presentar o no més pròrrogues.De fet, ha precisat que l'estat d'alarma és el paraigües legal necessari per garantir "un sostre, l'electricitat, el gas i mantenir el negoci viu" de milers de ciutadans. Sánchez ha admès que s'han produït "retard i errors", però ha advertit que aquesta és una situació sense precedents i que la filosofia que mou la seva actuació és la de "no deixar ningú enrere". En aquest sentit, ja ha avisat que demanarà "corresponsabilitat fiscal" a les comunitats autònomes perquè no es facin "regals fiscals ni obsequis a qui més té".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor