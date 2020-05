La Fiscalia amenaça amb «sancions penals» els menors que faci «botellón» durant el desconfinament

El fiscal de sala coordinador de Menors, Javier Huete, ha advertit als menors entre 14 i 17 anys que fer "botellón" aprofitant les mesures de desconfinamiento, no només és "una temeritat" i pot "augmentar el risc de contagi" sinó que a més pot comportar "una sanció penal".Aquest cap de setmana, la Policia Municipal de Madrid va dissoldre gairebé 70 petites concentracions de joves a la capital espanyola. "Per descomptat, és un exemple absolutament inapropiat per als menors, no és la forma d'iniciar un desconfinament, hi ha moltes persones asimptomàtiques i efectivament els joves poden ser vectors de contagi. Una situació com la que s'ha vist en els mitjans de comunicació entre majors d'edat, reproduïda entre menors d'edat, que probablement busquen llocs menys oberts, augmentarà el risc de contagi, és una temeritat per part d'aquests nois no atendre aquestes recomanacions ", ha explicat Javier Huete en declaracions a Europa Press.Segons la seva opinió, sembla que no s'ha fet "suficient pedagogia" i ha aclarit als joves que les mesures de restricció de mobilitat s'han pres precisament per protegir-los. "El primer que és responsable de protegir-se és el mateix menor.Els nois primer han de pensar en això", ha subratllat. "Cal demostrar que es té una mica de cap i fugir d'aquestes possibilitats de contagi que van a escapar a el control dels nois per molt que ells pensin que no passa res", ha advertit. A més, els menors de 14 a 17 anys els ha recordat que si incompleixen les mesures de confinament reiteradament incorrerien en un delicte de desobediència i pot comportar una sanció penal.

