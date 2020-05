Espanya serà el tercer estat europeu a patir un enfonsament econòmic més fort

La Comissió Europea empitjora dues dècimes les previsions econòmiques del govern espanyol per al 2020 i preveu que l'economia espanyola s'enfonsi un 9,4% per la crisi pel coronavirus. Per al 2021, preveu un creixement del 7%.Segons els càlculs de la Comissió, l'atur s'enfilarà fins al 18,9% el 2020 a Espanya, en la línia de les previsions del govern espanyol, i, malgrat la recuperació econòmica l'any següent, la taxa d'atur es mantindrà en el 17% el 2021. Les primeres previsions de la Comissió que tenen en compte l'impacte de la Covid-19 constaten que Espanya serà el tercer estat europeu que patirà un enfonsament econòmic més fort, només superat per Grècia i Itàlia.Pel que fa al dèficit públic, la Comissió Europea preveu que arribi a ser del 10,1% del PIB, el més alt des de la crisi econòmica del 2008, quan va arribar al 10,7%. Segons les previsions de la Comissió, el dèficit públic d'Espanya serà més d'un punt i mig superior el 2020 al de la mitjana de la zona euro, que se situa en el 8,5%. Amb aquesta previsió de dèficit, Espanya serà el segon estat europeu amb un dèficit més alt aquest any, només superat per Itàlia.Amb aquestes previsions, el deute públic d'Espanya està gairebé 13 punts per sobre del de la mitjana de la zona euro, que se situa en el 102,7% del PIB. Espanya és el sisè estat de la zona euro amb el deute més elevat. El primer continua sent Grècia, seguit d'Itàlia, Portugal, França i Xipre.

