Irídia va atendre més de 200 persones ferides durant les protestes contra la sentència de l'1-O

El darrer trimestre del 2019, arran de la sentència del Tribunal Suprem del judici de l'1-O, el Servei d’Atenció i Denúncia davant situacions de Violència Institucional (SAIDAVI) del Centre de Defensa de Drets Humans Irída va registrar un increment de casos relacionats amb violència institucional. Durant l’octubre i les primeres setmanes de novembre, el servei va atendre 204 persones ferides en el context de les mobilitzacions socials que van tenir lloc a la ciutat de Barcelona i àrea metropolitana com a protesta per la sentència, segons consta en l'informe anual de l'entitat, presentat aquest dimecres.

Informe Irídia 2019 by naciodigital on Scribd

L’Àrea d’Assessorament i Seguiment va realitzar, en aquest context 169 atencions via telèfon i email i es van realitzar un total de 35 visites presencials. A més, el servei va dur a terme 20 actuacions urgents, consistents a preservar la prova; 28 denúncies, 4 derivacions, 35 escrits sol·licitant la gravació de càmeres, a més de 40 gestions diverses. Finalment, el servei va assumir 12 dels casos tractats com a propis, passant a formar part dels litigis de l’entitat.Del total d'agressions gestionades arran de les protestes postsentència, el 61% estaven relacionades amb lesions provocades per pilotes de goma o foam, el 21% amb cops de porra al cap -que són antireglamentaris- el 9% amb la integritat moral i el 3% amb l'ús indegut de furgonetes policials contra els manifestants. El 6% de les agressions gestionades van afectar periodistes.Durant el 2019 Irídia ha atès 248 casos de persones que han patit situacions de violència institucional. D'aquests, el centre ha assumit la representació lletrada d’un total de 21 casos, dels quals 14 ho són en context d’exercici de dret a la llibertat d’expressió, informació, reunió i manifestació. Set altres casos tenen a veure amb detencions o privacions de llibertat.Dels 227 casos restants, respecte dels quals el servei no n’ha assumit la representació lletrada, les actuacions han consistit en tasques d’assessorament i seguiment jurídic, així com amb actuacions psicosocials puntuals.D’entre els 248 casos atesos, 216 són en context de protesta, 14 a l’espai públic, 14 casos en context de privació de llibertat -10 en presons i 4 al Centre d'Internament d'Estrangers- i 4 casos d’altres àmbits diversos, principalment en contextos de desallotjament i un de comissaria.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor