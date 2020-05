Repunt dels morts per coronavirus a Espanya: 244 en 24 hores

Repunt de morts per coronavirus a Espanya. En les últimes 24 hores s'han registrat 244 víctimes mortals arreu de l'Estat, que situen el total en 25.857 des de l'inici de la crisi. La dada d'avui trenca amb l'estabilitat dels últims dies per sota dels 200 morts. Pel que fa als nous contagis, es manté la tendència a la baixa amb 685 positius per PCR. Això suposa un increment del 0,31% respecte ahir i eleva la xifra total de persones contagiades des que va esclatar la pandèmia a 220.325.En les últimes 24 hores han necessitat hospitalització 857 persones i 51 han ingressat a l'UCI, la majoria a Catalunya i Madrid que continuen sent les dues comunitats més colpejades per la crisi. Des de l'inici de la crisi, 126.002 persones han superat la malaltia a l'estat espanyol.Fernando Simón, responsable del centre d'emergències sanitàries, ha lamentat el repunt de morts, però ha dit que és habitual en les "ondulacions" que es veuen en els descensos de les epidèmies. També ha remarcat que vuit comunitats autònomes han registrat entre 0 i 1 morts. Simón ha admès que les dades poden tenir alteracions puntuals per retards en la comunicació o correccions des de les comunitats autònomes, i ha demanat veure les dades en perspectiva.Simón no ha concretat quines zones podran avançar en la fase 1 perquè s'està avaluant les peticions de les comunitats autònomes. "La decisió final de passar de fase la pren el ministre de Sanitat", ha dit el doctor. Salvador Illa s'està reunint amb les comunitats autònomes per garantir que la informació que arriba dels territoris és "sòlida". El doctor ha evitat donar noms dels tècnics que intervindran en la decisió sobre si es pot passar de fase perquè no tinguin "pressions".El doctor ha admès que la gent pot tenir ganes de sortir després de tants dies de confinament. Ha ressaltat les bones dades, però ha avisat que "per l'ànsia de sortir més ràpid del necessari" es podria perdre tot el que s'ha aconseguit. "Hem de ser conscients llançar tot l'esforç per córrer massa seria complicat", ha insistit.Simón ha insistit que cal mantenir les distàncies perquè les persones joves probablement no tindran conseqüències greus, però els col·lectius de risc sí. "Cal ser prudents, només hem de tenir dos mesos de memòria. La pandèmia és més explosiva que no pensàvem", ha alertat, i ha dit que un pas enrere seria "terrible". "No crec que el sistema sanitari pugui aguantar una situació semblant", ha dit.Simón ha admès que la probabilitat que des de desembre hi hagués mobilitat de persones des de la Xina amb el virus és alta, i ha dit que també pot ser que les primeres infeccions es produïssin al novembre. "Sabem que la gent que es va infectar en aquell moment podia haver vingut a Europa o a qualsevol lloc, i això probablement va passar", ha di el doctor, tot i admetre que era en un nombre petit perquè sinó l'epidèmia hauria esclatat abans. El primer cas a Espanya, ha dit Simón, va ser el 31 de gener.L'evolució de les dades de la grip a Espanya no va experimentar res estrany fins a finals de febrer. Per tant, ha apuntat Simón, el virus sí que hauria pogut circular abans del que es creia però sense generar un brot important. "El virus va tenir un nivell de transmissió rellevant a Espanya a finals de febrer", ha dit, tot i admetre que podien haver casos abans.Simón ha repassat la situació global de l'epidèmia. Ha situat els països de l'est d'Europa com els països que més estan creixent, i a l'Àfrica també s'està disseminant la malaltia. A l'Amèrica Llatina, tot i que Brasil, Equador i Xile representen el major nombre de casos, hi ha països més petits però que tenen increments forts del coronavirus. A l'Àsia i a Oceania també té impacte l'epidèmia i els països de la Península Aràbiga és on els creixements són més importants. "Els països on entra l'epidèmia creix la corba molt ràpidament", ha dit el doctor.

