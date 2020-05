VÍDEO Lluís Llach versiona «Un núvol blanc» amb altres artistes per combatre el coronavirus

Lluís Llach, Gemma Huguet, Santi Balmes i Judit Neddermann han versionat la cançó "Un núvol blanc", de Llach, per donar suport a la campanya #JoEmCorono.Segons un comunicat, l'enregistrament conjunt de la nova versió també s'ha fet amb la finalitat de conscienciar de "la manca de recursos econòmics per fer front a la pandèmia" del coronavirus.La campanya es va impulsar per recaptar fons per a projectes d'investigació i prevenció de la Covid-19, i finança un estudi clínic per frenar la seva transmissió i un "projecte de ciència bàsica per al desenvolupament d'una vacuna".

