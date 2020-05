El PP s'absté en l'estat d'alarma en ple xoc amb Sánchez: «La desescalada és una ruleta russa»

"Ruleta russa" per referir-se al desconfinament. Explicacions més pròpies d'un "curandero" que d'un comitè científic per carregar contra la gestió de la crisi sanitària. Acusacions de "malversació dels instruments democràtics" per qualificar la manera de combatre el coronavirus per part del govern espanyol. Són tres dels arguments que ha fet servir Pablo Casado, líder del PP, per justificar que la seva formació no votarà a favor a la quarta pròrroga de l'estat d'alarma, que prosperarà amb el vot de PNB i Ciutadans . Els conservadors opten per l'abstenció per primera vegada en la crisi sanitària.Casado ha assenyalat que desconfinar sense una enquesta de seroprevalència -una eina pensada per determinar el grau d'immunitat- és com "baixar una muntanya amb els ulls tancats", i ha constatat que Espanya és el país amb la taxa de mortalitat més alta "del món". "No està dient la veritat", ha apuntat el líder del PP, que ha demanat que el confinament ha tingut efectes "nefastos" a nivell social i econòmic.El dirigent conservador ha assenyalat que Sánchez suposa el "caos", i ha apuntat que cap dels països de l'entorn estatal han apostat per "mantenir poders" pràcticament absoluts durant la gestió de la pandèmia. "La nostra Constitució estableix que l'estat d'alarma no pot anar en contra de cap dret fonamental, i vostè ens ha situat en un estat d'excepció encobert", ha indicat Casado, que ha apuntat que l'alarma només tenia sentit en l'inici de la crisi sanitària per contenir els contagis i els ingressos hospitalaris."Porta governant per decret des que va arribar amb la moció de censura. I ara pretén governar amb ordres ministerials, la qual cosa és un frau de llei", ha apuntat el líder del PP, que ha acusat Sánchez de "perseguir crítiques" a les xarxes socials. "Està còmode en el cesarisme", ha indicat el dirigent conservador, que ha trobat "abusiu" l'ús de l'alarma. En aquest sentit, ha apuntat que la llei de salut pública pot convertir-se en paraigua legal per mantenir les restriccions fins que duri la pandèmia.Segons ell, s'ha d'establir la legislació "ordinària" per afrontar els rebrots, i s'ha ofert per reformar normatives a l'hora de fer-ho possible. El PP, ha dit, "seguirà dient la veritat" perquè la seva lleialtat "no és amb el govern, sinó amb els espanyols". "És per tot això que no podem fer costat a la pròrroga", ha indicat. Si d'aquí a quinze dies no és capaç de trobar una alternativa, ha reclamat que no se'ls demani "lleialtat".La decisió d'abstenir-se ha estat lamentada per Santiago Abascal, cap de files de Vox, que ha plantejat una moció de censura contra l'executiu espanyol per tal de tenir-ne un de nou -anomenat "d'emergència nacional"- que comandi l'Estat fins a noves eleccions. Abascal ha considerat "ruïnosa" la gestió del PSOE i de Podem, a qui ha acusat de no criticar la Xina perquè té simpatia pels règims comunistes.Amb la pròrroga al sarró gràcies al suport de Cs i del PNB, Sánchez ha arrencat el debat amb una advertència: "Aixecar l'estat d'alarma seria un gran error absolut" . El també líder del PSOE ha celebrat la "primera victòria, de caràcter parcial", contra la pandèmia, un èxit que atribueix a la vigència d'un estat d'alarma que ha limitat la mobilitat i, per tant, la transmissió del virus. "No hi ha encerts absoluts en aquesta situació inèdita. Ni des del govern ni des de l'oposició. Però sí errors absoluts", ha subratllat.Tot un missatge adreçat als seus rivals polítics que votaran en contra, com ara el PP o ERC, amb argumentaris contraposats per justificar la seva oposició. Sánchez ha insistit que el control de l'epidèmia no ha estat "fruit de l'atzar", sinó el resultat de l'eficaç aplicació d'un estat d'alarma que ha frenat la transmissió. Les raons per mantenir-lo vigent, ha dit, són sanitàries, però també econòmiques i socials i per això seria "imperdonable" no allargar-lo fins al 24 de maig."Hem de limitar el dret de lliure circulació i de reunió per garantir el dret a la salut pública i el dret a la vida", ha assegurat. Caldrà mantenir-ho vigent "une setmanes més" per poder gestionar la desescalada. Una de les incògnites és, però, si el govern espanyol tornarà a presentar o no més pròrrogues.De fet, ha precisat que l'estat d'alarma és el paraigües legal necessari per garantir "un sostre, l'electricitat, el gas i mantenir el negoci viu" de milers de ciutadans. Sánchez ha admès que s'han produït "retard i errors", però ha advertit que aquesta és una situació sense precedents i que la filosofia que mou la seva actuació és la de "no deixar ningú enrere". En aquest sentit, ja ha avisat que demanarà "corresponsabilitat fiscal" a les comunitats autònomes perquè no es facin "regals fiscals ni obsequis a qui més té".Però si una cosa ha buscat Sánchez en el seu discurs ha estat subratllat el concepte de "cogovernança" amb el qual ha aconseguit lligar en el darrer minut el vot a favor del PNB, però no el d'ERC, que votarà en contra. El president ha assegurat que les autonomies "tindran un paper protagonista en la desescalada" i podran "interpretar" les ordres dictades per poder-se adaptar a la casuística de cada territori. Tot i això, l'última paraula la seguirà tenint el Ministeri de Sanitat.Sánchez ha argumentat que no hi ha ideologia darrere de l'aprovació de l'estat d'alarma i que l'objectiu és "salvar vides extremenyes i vides catalanes, vides de dretes i d'esquerres". No és, ha dit, un "recurs retorçat de centralisme", sinó la manera d'"evitar que el virus es propagui entre províncies".Conscient que afronta la quarta pròrroga amb la màxima debilitat de suports, Sánchez ha reclamat deixar de banda "els recels" i primar la "cooperació" i la "coordinació". Això s'haurà de reflectir, ha insistit, en el pacte de reconstrucció que s'haurà de teixir en la comissió parlamentària que s'activarà aquesta setmana.

