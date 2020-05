L'arribada de turistes estrangers a Catalunya es desploma

L'arribada de turistes estrangers a Catalunya es va desplomar un 68,2% durant el mes de març com a conseqüència del coronavirus i la suspensió de la mobilitat també entre fronteres. Segons les dades provisionals de l'Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) de l'INE, van visitar Catalunya 406.683 turistes estrangers, dels quals un de cada quatre eren francesos (25,5%) i el 12% de la resta d'Europa.Catalunya va registrar el 20,1% total de les arribades a l'Estat i va ser el segon territori més visitat després de les Illes Canàries (22,8%). Quant a la despesa dels viatgers internacionals, es va enfonsar un 66,4%, fins als 416 MEUR, segons les dades provisionals de l'Enquesta de Despesa Turística.La despesa mitjana per turista va ser de 1.023 euros, un 5,8% més, i per persona i dia va ser e 193 dies, un 2,4% menys. L'estada mitjana va ser de 5,3 dies.Text

