2 denunciats a Masies de Roda (Osona) per no respectar el confinament, accedir al bosc en vehicle i acampar-hi. També se’ls denuncia per pescar i fer foc contravenint la normativa pic.twitter.com/hGowPN5et9 — Mossos (@mossos) May 5, 2020

Els Mossos d’Esquadra han denunciat aquest dimarts dues persones per no respectar el confinament a les Masies de Roda, molt a prop del riu Ter. Segons explica el cos en un tuit, van accedir al bosc en vehicle i van acampar-hi.La policia també els ha denunciat per pescar i fer foc, unes accions que a hores d’ara no estan permeses.Els denunciats van traslladar-se al bosc amb tots els utensilis necessaris per sobreviure, no els faltava de res: tenda de campanya, canyes de pescar, cadires, taules, aliments, llums...

