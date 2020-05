El TC admet a tràmit els recursos dels presos contra la sentència de l'1-O

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit aquest dimecres per unanimitat els recursos d'empara dels presos polítics contra la sentència de l'1-O. D'aquesta manera, l'alt tribunal accepta analitzar el fons els escrits de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carme Forcadell, i també els de Carles Mundó i Meritxell Borràs, però fins que no resolgui poden passar anys. Quan els magistrats es pronunciïn i diguin si estimen o no el recurs, els presos podran portar la causa del procés al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).Precisament per evitar que els presos continuïn complint condemna mentre els TC resol els recursos, les defenses van demanar com a mesura cautelar que es deixés en suspens la condemna del Tribunal Suprem, és a dir, que s'alliberés els dirigents independentistes condemnats a penes de nou a tretze anys de presó. L'alt tribunal no considera que hi hagi "urgència excepcional" per pronunciar-se ara sobre la qüestió i ha demanat a les parts que es pronunciïn en els propers tres dies sobre la qüestió abans de decidir.En els seus escrits, els presos denuncien vulneracions de drets fonamentals en tot el procediment al Suprem, tant en la instrucció com en el propi judici, especialment en relació a la llibertat d'expressió i de reunió pacífica. Assenyalen també la manca d'imparcialitat del tribunal presidit per Manuel Marchena que va jutjar el cas, i critiquen que la condemna és desproporcionada i el delicte de sedició no s'ajusta als fets de la tardor de 2017.Davant la notícia, els exconsellers Josep Rull i Jordi Turull han lamentat que la decisió del TC només servirà per deixar els recursos "en un calaix" i bloquejar l'accés a Estrasburg. Per altra banda, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha instat el govern espanyol a alliberar Cuixart i la resta de presos polítics tal com han demanat diverses institucions internacionals.En el ple d'avui no s'han abordat encara els recursos d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, que van recusar els dotze magistrats del tribunal. Fonts del Constitucional consultades perapunten que els seus recursos es podrien tractar en el següent ple, que encara no té data.D'altra banda, el TC també ha admès a tràmit el recurs de Jordi Turull contra la decisió de la mesa del Congrés de no autoritzar l'abonament de les percepcions econòmiques pròpies de la condició de diputat. El Constitucional considera que el recurs té una "especial transcendència constitucional" perquè "afecta una faceta d'un dret constitucional sobre el qual no hi ha doctrina del tribunal" i "transcendeix el cas concret, per tant, "podria tenir unes conseqüències polítiques generals".

