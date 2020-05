Stay Homas apunta al futur: «Volem tenir continuïtat més enllà del confinament»

S'han convertit en el grup revelació de la crisi del coronavirus. Els Stay Homas eren, abans de l'existència de la Covid-19, el trompetista Klaus Stronik i el baixista Ray Benet de Buhos i el trombonista i vocalista Guillem Boltó de Doctor Prats. El confinament, però, els va trobar compartint pis a l'Eixample de Barcelona. Els seus vídeos casolans diaris s'han fet virals i han arribat a orelles de músics internacionals com Michael Bublé , que ha fet una versió del ja popular 'Gotta be patient'. El trio, que acaba de fitxar per Sony, explica a l'ACN que volen tenir "continuïtat" més enllà del confinament combinant-t'ho amb les seves bandes originals i reconeixen que el grup els permet una "versatilitat estilística i lingüística" més enllà.Els tres músics es coneixien ja d'abans de començar els projectes de Doctor Prats i Buhos. El fet de viure junts va propiciar que comencessin a penjar una cançó a les xarxes socials cada dia i l'èxit els va fer repetir. Mai s'havien plantejat fer res junts i sempre feien broma que començarien un projecte plegats "el 2023" per incloure-hi les "inquietuds musicals" però mai s'havia arribat a articular. "Hem nascut gràcies al coronavirus", reflexiona Klaus Stroink.Com la formació del grup, "l'eclecticisme i la diversitat d'estils" tampoc ha estat buscada, sinó conseqüència de fer "cançons en 'mode exprés'" i amb limitacions instrumentals. "Hem intentat transmetre-ho amb tots els gèneres que ens agraden i que ens fan sentir còmodes", afegeix. Canten a la vida confinada i al futur que els espera barrejant estils musicals i llengües (del català, passant pel castellà, l'anglès i un portuguès "una mica inventat") sempre amb "espontaneïtat" i un "toc d'humor".La banda vol "poder sortir" de les pantalles i fer un pas "més enllà" per trobar-se amb el públic. "Ens faria il·lusió fer un concert. I, si en surten més, doncs endavant", precisen. En aquest sentit, dubten a l'hora de fer plans de futur perquè "fa menys de dos mesos" que no existien i "d'aquí dos mesos" no saben com estarà. "No sabem a què agafar-nos per plantejar els propers mesos, però tenim il·lusió i ganes", explica Guillem Boltó.Amb tot, es plantegen com seria "un directe" real i, fins i tot, si seria amb una banda més ampla, si mantindran "l'essència" amb el cubell de fregar, la percussió i la guitarra. "No ho sabem, cada dia pensem una cosa diferent i dependrà de quan es pugui tornar als escenaris", explica Boltó, que l'únic que tenen clar és que volen "respectar" allò que necessiti cada cançó.

