Torra assegura que un estat català hagués pogut fer més contra la crisi

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurat que el Govern "exprimirà" totes les seves competències i ha assegurat que "sent un Estat haguéssim pogut fer més, haguéssim pogut fer tot el que hem demanat que fes el govern espanyol". Ha recordat les mesures que han anat reclamant com l'establiment de franges horàries, o que el desconfinament es faci a partir de criteris científics, així com un desconfinament a partir de les zones sanitàries. Ha tornat a reclamar la supressió de quotes i impostos com a mesura urgent. "Aquesta crisi l'han de pagar les administracions públiques", ha subratllat, "i no les empreses o les persones"."L'impacte econòmic de la crisi serà enorme", ha destacat Torra, que ha dit que les necessitats extraordinàries suposen ja més de 4.000 milions d'euros només en l'àmbit sanitari. "Demanem només el que el president Pedro Sánchez reclama a la Unió Europea", ha afirmat el presdient de la Generalitat. Ha posat en valor l'actuació del Govern davant la crisi sanitària i els seus efectes sobre l'economia. Ha destacat el paper jugat per la Comissió de Reactivació del Govern per fer més assequibles i àgils tots els programes d'ajut engegades.Torra ha fet una crida a construir un "futur disruptiu" que no es limiti a tronar a temps i models passats. Ha aprofitat per fer una crida a "no relaxar-se" en les mesures de protecció sanitària, en un moment en què estan ocupades la totalitat de les places d'UCI disponibles.Ho ha dit en la inauguració de les jornades de la Llotja Virtual, el projecte sota el lema "Reactivem-nos!" llançat per la Cambra de Comerç de Barcelona per aplegar tots els gremis i sectors econòmics en un gran fòrum per debatre i plantejar solucions a la crisi generada per la Covid-19.El president de la Cambra, Joan Canadell, ha recordat el paper jugat per la Llotja al larg de tota la història de Catalunya, com també el dut a terme pels gremis, que tindran un rol destacat en aquestes jornades. Canadell s'ha referit al temporal Gloria com una altra crisi natural que s'havia produït immediatament abans de la pandèmia, qualificant totes dues com un avís perquè la societat canviï les seves maneres de fer i el seu model econòmic.

