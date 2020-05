Desmantellada una festa il·legal en un picador de cavalls d'Alacant

Agents de la Guàrdia Civil van desmantellar el passat dissabte una festa il·legal en un antic picador de cavalls d'Albatera, al Baix Segura, en la que hi participaven vuit persones. Un ciutadà anònim va ser qui va donar l'avís.L'institut armat ha detallat aquest dimarts que els fets van passar a les 10.30 hores del dissabte, quan van rebre una trucada anònima. Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar diverses patrulles de la Guàrdia Civil i la Policia Local que van poder observar, només acostar-s'hi, que hi ha havia deu cotxes aparcats en una carpa exterior i que de l'interior sortia música amb un volum força alt.A dins del local, els agents van sorprendre vuit homes gaudint d'un ambient festiu amb música, llums de discoteca i drogues com marihuana, haixix i cocaïna.El local estava ambientat amb una barra de begudes, billar, equips de música, llums i zona d'aparcament. Tot i això, quan es va requerir la documentació preceptiva, no disposava de la llicència municipal per a l'exercici d'aquesta activitat.Per tot plegat, es va procedir a la proposta de sanció de les vuit persones per incomplir les restriccions de l'estat d'alarma i a quatre d'elles per tinença de substàncies estupefaents. A més, es va aixecar acta per infracció administrativa a la llei d'establiments públics.

