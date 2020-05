He solicitado mi baja como militante de Ciudadanos.



La decisión tomada ayer, me resulta imposible de compartir, después de estos meses tan difíciles y de una gestión de consecuencias tan devastadoras para todos los españoles y he decidido no mantener mi militancia en el partido. — Carina Mejías (@CarinaMejias) May 6, 2020

Carina Mejías ha anunciat aquest dimecres al matí que abandona el partit liderat per Inés Arrimadas a causa del suport al PSOE per allargar l'estat d'alarma.En una publicació a Twitter, l'exdiputada del Congrés, del Parlament (primer amb el PP i després amb Cs) i exregidora de l'Ajuntament de Barcelona explica que la decisió de la formació taronja li resulta "impossible de compartir, després de mesos tan difícils i d'una gestió de conseqüències tan devastadores per a tots els espanyols". Mejías segueix així els passos de Juan Carlos Girauta , que com ella també va quedar fora del Congrés en la baixada de Ciutadans en les últimes eleccions, i va anunciar que estripava el carnet del partit per la pròrroga de l'estat d'alarma.

