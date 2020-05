Cs, PSC, comuns i CUP, favorables a la creació d'una comissió d'investigació sobre les residències

Cs, el PSC-Units, la CUP i els comuns són favorables a activar una comissió d'investigació al Parlament sobre la situació de les residències de gent gran a Catalunya, que han patit especialment l'impacte de la pandèmia de la Covid-19. La CUP va ser la primera de posar-ho sobre la taula ahir dimarts a la reunió de la Junta de Portaveus i tant Cs com el PSC-Units i els comuns s'hi han mostrat a favor. Pel que fa a JxCat i ERC, encara no han abordat les propostes, però des de Cs recorden que per activar la comissió d'investigació amb els vots del grup taronja i dels socialistes "ja seria possible".En un comunicat, la CUP ha explicat que vol que la comissió determini "responsabilitats" en la "vulneració" al dret a la salut que creuen que hi ha hagut en aquests centres i ha detallat que pretén aclarir "tots els esdeveniments" en la gestió tant pública com privada de les llars d'avis, que creuen que s'han vist agreujats per la manca de proves PCR a usuaris i treballadors i d'equips de protecció individual. A més, també han lamentat que no hi ha hagut una actuació preventiva ni un protocol clar per evitar contagis de coronavirus.Tot i mostrar-s'hi a favor, el PSC-Units ha insistit a demanar un ple monogràfic sobre la qüestió, que veuen compatible amb la comissió. El diputat Raúl Moreno va explicar ahir a l'ACN que "la comissió durarà uns quants mesos" mentre que al ple monogràfic "ja es podrien establir quines són les línies o encàrrecs al Govern perquè es facin canvis de gestió de manera immediata". El PPC, per la seva banda, ha avançat que donaran suport al ple que volen els socialistes, però que no decidiran si se sumen a la comissió fins que la CUP els faci arribar la proposta formal.

