Trilla creu que l'àrea metropolitana de Barcelona no ha de passar a la fase 1: «Els números són justets»

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, aposta perquè l'àrea metropolitana de Barcelona no entri en fase 1 dilluns, tal com també s'apunta des de Salut : "Jo crec que amb les dades que hi ha, si no hi ha un canvi especial, aquesta seria una actitud a considerar i una opció força bona per posar sobre la taula si volem ser prudents. Crec que els números són justets", ha argumentat a Catalunya Ràdio, on ha defensat "aguantar una setmana més i veure si la incidència baixa", ja que és pràcticament el doble que la mitjana d'Espanya, i concentra el 75% dels casos de Catalunya.D'altra banda, ha augurat que no hi haurà aforaments plens fins ben entrada la tardor, i ha considerat "incongruent" que el ministre de Cultura no descarti els festivals d'estiu. Trilla creu que esperar una mica perquè l'àrea metropolitana entri en fase 1 "donaria més garantia que la possibilitat de rebrots es redueixi de forma important".A més, veu contradictori que es parli de 15 alumnes per aula i alhora no es descartin els concerts d'estiu. "Em temo que hem de partir de la base que res estarà ple fins d'aquí a bastants mesos", ha dit. Sobre la prova desenvolupada per Grifols , Trilla ha destacat la seva fiabilitat i el fet que se'n puguin fer moltes alhora i descartar tot un grup de negatius de cop. També ha indicat que són "més semblants a les PCR que totes les altres".El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic ha reconegut que el programa Orfeu no ha avançat com es voldria tot i que "s'han volgut fer les coses molt ràpid". "Em sembla que ens hem quedat una mica a mitges. Entenc que hi poden haver dificultats tècniques, però estic convençut que s'acabarà tirant endavant", ha conclòs.Trilla ha considerat interessant estudiar pneumònies prèvies i també grips per veure si realment el coronavirus va circular per Catalunya abans que es detectés, una teoria que, en general, "cada cop guanya més força" al món. Això seria una de les causes que explicarien perquè l'epidèmia "va esclatar amb aquesta virulència". Encara sobre estudis i recerca, ha reconegut que ara n'hi ha molta, i que els investigadors competeixen, però ha indicat que el descens de malalts ingressats fa que molts es quedin a mitges.

