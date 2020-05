Angoixa entre els 240.000 catalans en ERTO que encara esperen cobrar l'atur

Un treballador de l'empresa subministres Carmelo, que ha reprès l'activitat, a Sant Martí de Tous. Foto: ACN

Treballadors que no han cobrat ni un euro públic des que van entrar en ERTO a mitjans de març, d'altres que només han cobrat 90 euros, alguns que veuen com els seus companys cobren i ells no, i fins i tot casos que han cobrat més del compte. El "caos" al servei d'ocupació espanyol, el SEPE, genera angoixa entre els prop de 240.000 treballadors en ERTO, segons els últims càlculs del Govern, que porten gairebé dos mesos sense ingressos, i el mig milió més que, tot i haver cobrat, no sempre han rebut el que toca."Veiem moltes prestacions amb càlculs incorrectes", admet l'advocat social del Col·lectiu Ronda, Valentí València. "És un neguit diari constant, no saps quin dia cobraràs", explica la Sònia, que encara espera notícies del SEPE.La Sònia treballa en una gran multinacional que té un ERTO vigent des del 14 de març i encara no ha cobrat la prestació d'atur. "Diuen dates límit, com que cobrarem el dia 4, però no és veritat, molts companys han cobrat i molts altres no hem cobrat, ni apareixem en els sistemes del servei d'ocupació, és bastant insostenible", explica aquesta jove."Jo no tinc cap fill a càrrec, però s'ha de pagar el cotxe, el llum, l'aigua, el lloguer, el menjar, i tot són coses que es van acumulant i arribarà un moment que petarà", admet, resignada. Precisament perquè no té responsabilitats familiars, la Sònia no pot optar a l'ajut extraordinari que ha creat el Govern pels ciutadans que s'han quedat sense ingressos per culpa del coronavirus i que encara no han cobrat l'atur.Els 200 treballadors d'Acciona Facility a Seat Martorell van estar en ERTO des del 16 de març i fins al 26 d'abril, però encara no han rebut cap prestació. El president del comitè d'Empresa i delegat de CCOO, Jesús González, també afectat, explica que en alguns casos han pogut sortejar la situació amb la negociació d'avançaments de les pagues extra per part de l'empresa. "Si la situació s'allarga molt més, molts treballadors tindran problemes, perquè porten mes i mig sobrevivint amb 15 dies de sou", afirma.A Clarosol Facility, 200 treballadors més en ERTO del 16 de març al 26 d'abril estan en la mateixa situació, igual que a Acciona Multiservicios, que presten serveis de protecció de vehicles a l'automobilística. En total, 450 treballadors des del 16 de març "no reben ni sou ni prestació del SEPE", admet González.Altres treballadors, com la Toñi, afectada per un ERTO al Burger King de Barberà del Vallès i delegada sindical de la UGT, sí que han cobrat, però no tot el que esperaven. De fet, els que tenen fills ja saben que aquests primers mesos no rebran les prestacions que els toquen, perquè el SEPE ja ha avisat que hi ha hagut retards en l'actualització de les nòmines que s'aniran resolent d'ofici. Però de fet, els sindicats detecten "moltíssims errors".La Toñi lamenta que el col·lapse al SEPE fa "impossible" per ara reclamar, perquè per telèfon no hi ha funcionaris experts, i online el sistema cau. "Entenc que la situació és complicada, però no tens opció de tenir informació de cap de les maneres", afirma aquesta treballadora amb dos fills.Valentí València, del Col·lectiu Ronda, admet que hi ha "molta gent" que encara no ha cobrat el mes de març, com el cas de la Sònia o els treballadors d'Acciona Facility, o d'altres treballadors que han rebut nòmines amb imports "molt petits i erronis". "Fins i tot hem vist nòmines de 90 euros", confessa aquest advocat social, que atribueix la situació a les "circumstàncies excepcionals" i "caòtiques" que es viuen al SEPE, on hi ha un "allau de sol·licituds" i falten "recursos i eines" per tramitar-les correctament.La Janina, que treballa en un hotel que va fer un ERTO el 23 de març, va cobrar 255 euros el 3 de maig, l'equivalent a només una setmana de sou. Una situació similar a la d'en Carles, que malgrat que no pot treballar perquè té el contracte suspès des del 18 de març, la nòmina que li ha ingressat el SEPE és només de 10 dies. "Només he cobrat els últims dies de març, això està molt malament. L'empresa m'ha donat una bestreta, però ho hauré de tornar, i a dia d'avui no sabem res, si cobrarem el que falta o no", afirma.

Planta Seat de Martorell Foto: Europa Press

CCOO denuncia que gairebé nou setmanes després del tancament dels centres educatius a Catalunya, hi ha prop de 1.500 treballadores de lleure que no han pogut regularitzar la seva situació. Treballadors d'empreses com la Fundació Pere Tarrés, 7 i tria, Asistentes Escolares o Afa Can Carabassa, entre d'altres, pateixen situacions com cobrar "xifres ridícules que no arriben ni als 60 euros", veure com no estan encara introduïdes al sistema del SEPE o que no se'ls reconeguin els fills a càrrec.La Toñi fins i tot ha detectat casos de companys que han cobrat més del que els toca, una situació que també confirma el Col·lectiu Ronda, i que contrasta amb els que o no han cobrat, o han cobrat pocs euros. Segons explica aquesta delegada sindical de la UGT, en aquests casos es recomana als afectats guardar-se els diners, perquè és probable que el SEPE els acabi reclamant.Valentí València diu que per ara "no hi ha cap comunicació oficial per part del SEPE" sobre els retards en els pagaments, ni sobre els errors, ni sobre si tot això "s'arreglarà o no amb revisions d'ofici". "Són errors de procediment, no que la gent no tingui dret a les prestacions", conclou.

