126 socis de l'ANC presenten candidatura a les eleccions del Secretariat Nacional

126 socis de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han presentat candidatura per concórrer a les eleccions del Secretariat Nacional de l'entitat que se celebraran entre el 10 i el 13 de juny. Segons ha explicat l'entitat, prop de 45.000 socis d'un total de 49.530 estan cridats a votar en els comicis interns de l'òrgan de govern executiu de l'organització. La major part de les candidatures que s'han presentat són pel bloc territorial que ha d'escollir 57 secretaris.Un cop s'han presentat les candidatures, aquestes hauran de ser avalades per a dues assemblees de base per poder prosperar. La recollida d'avals es farà entre el 8 i el 15 de maig i es preveu que la junta electoral proclami les candidatures admeses provisionalment el 24 de maig. A banda del bloc territorial on s'hi ha presentat 84 candidatures per escollir 57 secretaris, 29 persones han presentat candidatura al bloc nacional del qual n'hauran de sortir 13 secretaris, 9 candidatures al bloc sectorial per ocupar 5 seients com a secretaris i 4 candidatures pel bloc jove per ocupar 2 secretaries.Si bé els candidats hauran de buscar els avals de dues assemblees de base per poder esdevenir formalment candidats entre el 8 i el 15 de maig, aquelles candidatures que no obtinguin els avals necessaris podran gaudir d'una pròrroga entre el 16 i el 19 de maig.Acabat el procés de recollida d'avals, la junta electoral estudiarà que els candidats compleixin els requisits del reglament intern entre el 20 i el 23 de maig. L'endemà, la junta proclamarà els candidats admesos provisionalment. L'òrgan publicarà les candidatures admeses al web de l'ANC però la informació només serà accessible pels socis, d'acord amb les noves especificitats del reglament intern. Després d'un període d'al·legacions, el 29 de maig es publicaran les candidatures definitives.Pel que fa al cens definitiu, estarà format per 44.981 socis, 400 persones més que a la darrera Assemblea General Ordinària. Per poder votar a les eleccions al secretariat nacional cal ser membre de ple dret de l'entitat correctament inscrit a data del 24 de desembre de 2019 i trobar-se al corrent de pagament de les quotes el 18 d'abril de 2020.

