Detenen un home a Sabadell acusat de matar el seu pare

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home de 64 anys, que s'ha produït aquest dimarts a la tarda en un domicili de Sabadell, situat al carrer Buxeda, 91, tal com han confirmat fonts municipals aLes mateixes fonts han indicat que, presumptament, l'autor seria el fill de la víctima, de 36 anys.Així ho han confirmat els Mossos en un comunicat, en el qual han detallat que els fets han passat poc després de les 17 hores i que en arribar al lloc, hi havia "un home estès al terra amb signes de violència i lesions de gravetat". Membres sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han intentat salvar-li la vida, però no han pogut fer-hi res.Tant pare com fill convivien en el mateix domicili, on els agents s'han trobat la persona ferida i que posteriorment ha mort.

