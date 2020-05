Josep Anglada, condemnat a retornar més de 180.000 euros a PxC

El polític d'ultradreta i xenòfob Josep Anglada ha estat condemnat a retornar més de 180.000€ al partit ultradretà Plataforma per Catalunya (PxC), quantitat que va sostreure dels comptes bancaris de l'entitat quan el van expulsar del partit.La jutgessa considera que Anglada va apropiar-se de manera indeguda d’aquesta quantitat corresponent a fons del partit que es trobaven en els comptes bancaris de la formació.El jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Vic ha estimat en la totalitat la demanda presentada per PxC, que ho considera "una victòria judicial". El mateix jutjat determina que Anglada haurà de pagar la quantitat de 180.000€ més interessos, elevant la xifra a retornar.

El jutjat penal 1 de Manresa va condemnar l'agost del 2017 el líder d'ultradreta a dos anys de presó i inhabilitació per ser escollit en unes eleccions per haver amenaçat i vexat un militant d'Arran Vic quan aquest encara era menor d'edat.El president de Som Identitaris va ser condemnat per les amenaces i missatges vexatoris que va proferir contra el menor a través del seu compte de Twitter i en converses amb el pare del jove. Els fets van ocórrer entre l'1 i el 9 de desembre de 2013, quan Anglada encara era president de la xenòfoba Plataforma per Catalunya.

