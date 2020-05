JxCat planteja reformar l'estat d'alarma perquè la Generalitat lideri la desescalada

Junts per Catalunya (JxCat) insisteix en el vot negatiu a la quarta pròrroga de l'estat d'alarma . La formació que lidera Laura Borràs al Congrés dels Diputats manté que cal un retorn de competències a la Generalitat per afrontar la desescalada i que és necessari el desconfinament territorialitzat. És per això que ha plantejat una reforma de l'estat d'alarma per tal que l'administració catalana lideri la nova fase."Cal que siguin els governs autonòmics, en aquest cas, el Govern de la Generalitat, qui reguli i gestioni el pla de desescalada seguint sempre criteris científics i sanitaris, prioritzant les regions sanitàries, i tenint en compte en tot moment l'evolució de la pandèmia", assegura la formació en una disposició addicional.En essència, l'esperit de la reforma plantejada pel grup que comanda Borràs és que les autonomis coliderin el desconfinament en la mesura que puguin prendre decisions i adoptar-les només havent-les de comunicar al govern espanyol. A banda, també demana que les prestacions econòmiques i socials vagin desvinculades de la renovació de l'estat d'alarma i es lliguin a la desescalada progressiva."Aquest govern [espanyol] espera contractes d'adhesió, no vol negociar ni consensuar quan a més no disposa de majoria parlamentària", ha remarcat Borràs en un comunicat en el qual carrega contra la gestió de Pedro Sánchez: "Darrere de l'eslògan de parar units el virus, potser Sánchez el que vol és que el parem amb ell".

