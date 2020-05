Música en directe per telèfon: l'emotiva iniciativa de Manresa per acompanyar als més grans

La música acompanya i ajuda a pair. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Manresa ha decidit lluitar contra "el virus de la solitud" durant el confinament amb una curiosa iniciativa enfocada a la gent gran. A través del telèfon, el cantant Pep Torras dedica una cançó als avis, usuaris del servei de teleassistència i de més de 80 anys, el dia del seu aniversari.També als de més de 65 anys que ho demanin i triïn una cançó d'entre una llista amb una vintena de peces. I el resultat és tot emoció. És el cas de la Margarida Costa, que aquest dimarts ha fet 81 anys acompanyada del seu home i lluny dels seus fills. "Em sento emocionada, avui no els puc reunir a tots i això ha estat un regal", explica després que li hagin dedicat 'Rosó'.Margarida Costa celebra avui 81 anys. La seva família l'ha felicitat per telèfon i els ha pogut veure pel balcó, però la trobada familiar haurà d'esperar. Quan ha sonat el telèfon i ha sentit la cançó, no ha pogut aguantar les llàgrimes. "Són molts dies ja i és fotut", reconeix.El cantant i músic manresà Pep Torras és l'encarregat de fer les trucades. "En un principi la gent s'ho pren com si fos una broma, però després és emoció, sobretot entre les senyores a qui, normalment, els hi toques més la fibra", explica. A més, com ha passat aquest dimarts amb la Margarida Costa, n'hi ha que fins i tot es posen a cantar. "I aquí la feinada és meva a seguir-les amb la guitarra", diu tot rient.El cas més divertit amb el que s'ha trobat, diu Torras, és el d'una senyora que, després de sentir la cançó, el va convidar a berenar a casa seva. "Jo li vaig dir que aquests dies no podia pel confinament", assegura amb un somriure. Tot i això, explica que, en la majoria de casos és gent sola que aquests dies ho està passant molt malament, sense poder veure ningú. El ritme de trucades és força important, aquest dimarts, per exemple, en té 6. "És molt curiós trucar algú a qui no coneixes de res", assegura.De fet, precisament l'objectiu d'aquesta iniciativa és la de fer companyia. "Hi ha moltes persones que no estan malaltes i que aquests dies, arran del confinament, estan soles i no poden veure ni els seus fills, ni els seus néts. Pateixen la solitud, que és un virus molt dolent", explica a l'ACN la regidora de Persones Grans, Rosa M. Ortega.Entre la llista de cançons, n'hi ha una vintena tant en català com en castellà. "Quan veus com contesta, ja penses quina cançó li podria agradar", diu Torras. Entre el repertori hi ha, per exemple, Los Clavelitos, Rosó o Muntanyes del Canigó.La iniciativa s'emmarca dins la campanya Portes tancades, finestres i cors oberts, l'objectiu de la qual és "donar un toc d'esperança i alegria a la ciutadania en aquests dies tan durs, grisos i negres. Encomanar una mica d'optimisme". A banda d'aquesta proposta, també fan el club de lectura telefònic dos cops per setmana en col·laboració amb la Biblioteca de Manresa.

