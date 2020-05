ENQUESTA Què han de votar els partits independentistes a la pròrroga de l'estat d'alarma?

L'estat d'alarma penja d'un fil. I per tant també la centralització de competències per gestionar el desconfinament, que es podia fer per municipis, o la sanitat. El govern espanyol, que ha optat per una gestió centralista de la crisi, veu ara com les forces polítiques que li donaven suport, cansades de la unilateralitat de la Moncloa, es decanten per oposar-se a la pròrroga que dimecres es debat i vota al Congrés. Amb el pas de les setmanes, el suport de la cambra al govern de Pedro Sánchez s'ha anat reduint i a hores d'ara depèn del PNB i Cs -fins i tot del PP o ERC- mantenir el comandament únic de la Moncloa per gestionar la fase de desescalada. Com s'haurien de posicionar els partits independentistes en la votació al Congrés? Haurien de donar suport a l'estat d'alarma, abstenir-se o votar en contra de mantenir-lo?

