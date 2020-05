Ulleres de realitat augmentada per detectar la febre

Ulleres de realitat augmentada de l'empresa xinesa Rokid Glass Foto: Rokid Glass

D'aquí no gaire podrem identificar si la persona que està al nostre costat té febre, sense tocar-la i sense termòmetre. Ho farem a través d'unes ulleres de realitat augmentada. Tal com explica l'investigador de la UOC Lluís Villarejo, cofundador i CEO a Immersium Studio, a, serà possible gràcies a raigs infrarojos que permeten detectar la calor dels éssers vius propers. "Incorporen un hardware que permet detectar la temperatura", detalla."Són com les càmeres d'IR popularitzades per l'exèrcit per identificar persones en moviment", diu l'investigador, remarcant que "la tecnologia és la mateixa". "Detecten els focus de calor i processen la informació. En funció de la lectura del dispositiu, es pot veure quina és la temperatura de la persona que tens al davant, a través de graus, avisos o recomanacions", explica.Aquestes ulleres, de moment, no són massa accessibles. "Hi ha prototips funcionals que són efectius", explica l'investigador. "Tenen un marge d'error acceptable a l'hora de definir quina és la temperatura", concreta. "Amb la crisi sanitària de la Covid-19, això s'ha accelerat, i hi ha alguna empresa [com la xinesa Rokid Glass] que l'està comercialitzant ", afegeix l'investigador.L'emergència sanitària provocada pel coronavirus també ha accelerat el procés de creació de noves aplicacions per mantenir, per exemple, la distància de seguretat. "La realitat augmentada també s'està aplicant a través de filtres que permeten visualitzar d'una manera pràctica i útil un radi de seguretat al teu voltant", explica Villarejo. "Mentre no hi hagi no hi hagi ningú en aquest radi d'acció de dos metres, està destacat en color verd, però si hi entra algú vulnerant la distància, es torna vermell", concreta.De fet, la tecnologia de realitat augmentada està present en múltiples aplicacions per la salut . "La tecnologia de realitat augmentada permet associar continguts digitals a qualsevol objecte que reconeguis a la realitat quotidiana", explica l'investigador, remarcant que "d'aquesta manera es pot enfocar un medicament, un producte o un logo, i l'aplicació ho enllaça a continguts digitals".Per exemple, es fa servir en hospitals: "Quan s'enfoca l'avantbraç d'un pacient per punxar-li la vena, la realitat augmentada dibuixa el recorregut que fa la vena i els punts més adients per fer la punció". A banda d'això, també es pot aplicar en les ecografies, a l'hora d'operar el metge pot visualitzar imatges de l'aparell a sobre la panxa de la pacient, enlloc "d'intercanviar l'atenció en dos llocs diferents".A més de les ulleres, la realitat virtual també es pot visualitzar a través de mòbils o tauletes. Villarejo destaca que tot i que les ulleres "són menys populars", tenen l'avantatge que permet tenir "les mans lliures". "Pots veure la teva realitat física i, a més, augmentar-la en continguts digitals", afegeix.No obstant això, comenta que encara hi ha limitacions tècniques o dificultats d'implementació com el sobreescalfament, la qualitat dels continguts digitals, el límit bateria i també el preu. "Quan aquestes limitacions es resolguin, és un dispositiu molt més còmode de portar", conclou."L'ús de les ulleres de realitat augmentada no és nou, ja que fa temps que s'està impulsant", explica l'investigador. En aquest sentit, explica que fa uns anys Google va llençar les seves ulleres intel·ligents adreçades al públic en general però no van triomfar, sobretot per la manca de privacitat. Tot i això, s'ha anat desenvolupant aquest mercat en determinats sectors com de suport el personal tècnic de camp, de logística o d'assistència.

