Groc o gris: a quin contenidor hem de llençar les mascaretes i els guants?

😷 Ja saps on s'han de llençar les mascaretes i els guants d'un sol ús? ▶️ Al contenidor del rebuig ⚪️

🧴 I ens envasos de solucions hidroalcohòliques? ▶️ al contenidor groc 🟡

Evita llençar-les a les papereres del carrer i al terra.

👍Moltes gràcies per la teva col·laboració! pic.twitter.com/cCgmBN04Tp — Residus Vallès (@ResidusValles) May 5, 2020

Durant aquestes setmanes de confinament per evitar la propagació del coronavirus, les mascaretes i guants d'un sol ús han passat a formar part dels nous residus que es produeixen aquests dies a les cases d'arreu del territori. Malauradament, al llarg d'aquests darrers dies, s'han pogut veure molts d'aquests residus abandonats a terra o llençats al contenidor que no correspon.Per aquest motiu, el Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental ha recordat la importància de fer una bona gestió d'aquests residus, tant per raons de seguretat sanitària com per garantir-ne el seu òptim tractament.Residus Vallès adverteix de la necessitat de dipositar tant els guants d'un sol ús com les mascaretes d'un sol ús al contenidor del rebuig i recomanen no llençar-les a la paperera, ja que poden volar amb el vent i caure a terra. Per altra banda, pel que fa als envasos de les solucions hidroalcohòliques, un altre nou residus que es genera durant aquesta pandèmia, es recorda que cal llençar-los al contenidor groc.

