Aquestes són les estrenes de pel·lícules i sèries a Netflix pel maig

Netflix segueix mantenint el lideratge de les plataformes digitals fins i tot en confinament per la pandèmia. Les dades de visualització a l'aplicació es multipliquen per milers a tot el món, amb la societat obligada a quedar-se a casa llargs períodes de temps. Per això mateix, la mateixa empresa és la que més aposta per estrenes cada setmana, amb un conjunt de sèries i pel·lícules de tots els gustos i condicions. De cara al maig, des dehem seleccionat les més destacades a Netflix:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor