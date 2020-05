El primer judici a empresonats per les protestes contra la sentència de l'1-O serà el 30 de juny

Charaf Fadlaoui i Ibrahim Afkir, tots dos de 18 anys, seuran al banc dels acusats de l'Audiència de Girona el 30 de juny i l'1 de juliol per ser jutjats per un delicte de desordres públics, atemptat a agent de l'autoritat, danys i lesions lleus. Segons els escrits d'acusació, els joves van participar en les protestes de la matinada del 17 d'octubre del 2019 prop de la plaça Sant Pere de Girona i van llançar pedres contra una furgoneta dels Mossos d'Esquadra. Un fet que els dos acusats sempre han negat. És el primer judici a empresonats per les protestes contra la sentència que està previst celebrar.La Fiscalia ha demanat una pena de nou anys de presó per als dos joves, mentre que la Generalitat n'ha sol·licitat tres i mig. El 8 d'abril, en roda de premsa, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, va justificar la petició per la "responsabilitat" del Govern a l'hora de defensar els agents dels Mossos que haurien patit lesions lleus.Tant Fadlaoui com Afkir són nascuts al Marroc i la Fiscalia sol·licita la seva expulsió de l'estat espanyol quan compleixin dues terceres parts de la pena. El ministeri fiscal també demana que cadascun d'ells pagui 7.200 euros de pena multa i una indemnització conjunta de 900 euros. Alerta Solidària coordina la defensa dels dos joves.El grup de suport als dos joves acusa la Fiscalia de "sobredimensionar" la causa i de demanar penes "injustificades". El col·lectiu també retreu a la Generalitat el seu "doble paper". "Tot i que el seu Govern ens ofereixi discursos pomposos sobre l'amnistia dels presos, ens la trobem de cara fent d'acusació particular", lamenten. El grup de suport, a més, insta el Govern a no "doblegar-se" davant els "interessos corporatius" dels Mossos d'Esquadra i a retirar l'acusació.Els dos joves fa set mesos que estan en presó preventiva i formen part del reduït grup que no ha sortit de la presó després de les detencions de l'octubre. Tots són estrangers i la seva situació evidencia el doble nivell de discriminació que pateixen per raó d'origen. Sovint, els jutges argumenten la negativa a deixar-los en llibertat per una manca d'arrelament que no té en compte el temps que fa que viuen a Catalunya.La tesi de la falta d'arrelament, de fet, ha estat utilitzat pels jutjats d'instrucció que han vist els casos de detencions durant les protestes de la sentència en primera instància. Sovint, les audiències provincials que han vist els casos via recursos han desmuntat aquesta tesi, a vegades amb certa contundència criticant que les ordres de presó es basaven en "intuïcions" poc fonamentades dels jutges que les van decretar. Abans del cas de Fadlaoui i Afkir, un jutge ja havia assenyalat data de judici per a Charles, de 26 anys i amb nacionalitat estatunidenca , detingut el 18 d'octubre també en el transcurs de protestes contra la sentència. En aquest cas, però, el jutjat va estimar el recurs d'Alerta Solidària per mantenir oberta la fase d'instrucció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor