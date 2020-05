La Generalitat reactiva l'obra pública a partir de dijous

Les obres contractades per la Generalitat tornaran a posar-se en marxa a partir de dijous. Aquest és un dels acords que ha adoptat aquest dimarts el Govern, segons ha detallat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. Les obres es van aturar-se el 27 de març i, segons va assenyalar en aquell moment Budó, no es reprendrien fins que deixés d'estar en vigor l'estat d'alarma . El retorn d'aquest tipus d'acitivitats es farà de manera gradual, prioritzant aquelles relacionades amb la mobilitat.Què torna a arrencar dijous? Obres d'edificació en equipaments públics i monuments existents (rehabilitació, reforma, ampliació i millora); obres d'edificació de nova construcció; intervencions arqueològiques; obra civil en espais oberts com poden ser les fetes en carreteres i camins rurals, recs, obres hidràuliques i de sanejament, obres portuàries o obres ambientals que s'executin fora dels nuclis urbans de les poblacions; i obres civils de transports. La condició que posa la Generalitat és que la seva execució no comporti interacció amb usuaris o persones alienes a l'obra.A partir del 21 de maig, això sí, es reactivaran aquelles obres que impliquin una interacció sectorial controlada amb usuaris o persones alienes a l'activitat. Es tracta, fonamentalment, d'aquestes obres: rehabilitació d'edificis d'habitatge; Obres civils que s'executin en superfície a l'interior de nuclis urbans; obres de manteniment i reparació ordinaris dels habitatges del parc públic titularitat o administrat per la Generalitat i el seu sector públic; i obres de reparació en habitatges buits propietat o gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya quan aquests estiguin destinats a famílies vulnerables, garantint les mesures que limitin el contacte amb els veïns.Una setmana després, el 28 de maig, es poden reprendre la resta d'activitats. Quan el Departament de Salut ho determini -mai abans d'aquesta data-, la represa es durà a terme respecte d'obres d'edificació de l'àmbit sanitari i assistencial. Les dates poden ser modificades pel Procicat, que és l'organisme que decideix sobre les mesures a Catalunya, tot i que no poden ser totes aprovades mentre duri l'estat d'alarma.El conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera de Salut, Alba Vergés, han apuntat aquest dimarts que s'està treballant en "indicadors socials i de mobilitat" per resoldre problemes de cara al desconfinament "territorialitzat", en el qual també es tindrà en compte l'opinió dels ajuntaments catalans per tal que ofereixin els "millors serveis" als veïns i veïnes. Vergés ha insistit que s'està treballant en com es pot fer la desescalada per regions sanitàries, que és la manera com vol fer-la la Generalitat. S'està analitzant la situació a cada zona per tal de proposar com avançar de fase en cada cas.En aquest sentit, s'està detallant l'índex de transmissió a cada regió, així com també el funcionament de la mobilitat. En essència, es fan "diagrames de risc" pels contagis dels set últims dies i la taxa de transmissió. En totes les regions s'està per sota de l'1, que és una "molt bona notícia", segons la consellera. "A mesura que reduïm la incidència de casos, hi ha menys risc en el rebrot. Això és el que estem intentant. Hem de vetllar que, en la reobertura, no s'incrementi el risc", ha indicat la dirigent d'ERC."Estem en una tendència decreixent clara de casos, però no estem sense risc. Valorant per regions sanitàries, ens veiem amb capacitat per fer propostes. Volem controlar l'epidèmia i no la societat, però necessitem la societat per controlar l'epidèmia", ha apuntat Vergés. Els casos a les unitats de cures intensives (UCI) van baixant: ara hi ha 545 pacients de coronavirus, més d'un 100% de la capacitat habitual de crítics. La tendència és "bona", però el decreixement és "lent", ha insistit Vergés.L'executiu ha aprovat un decret en forma de pla de xoc per als aturats, autònoms i petites empreses. Té un valor de pràcticament de 60 milions d'euros amb sis línies de polítiques d'ocupació per "donar resposta" a l'escenari posterior a la pandèmia, segons ha detallat Budó. Es donaran ajudes a ajuntaments de més de 50.000 habitants i consells comarcals per garantir que la mesura "arriba a tot el territori".En clau d'autònoms hi haurà dos programes específics, un dels quals dedicats als joves. Per mantenir els llocs de treball, el decret inclou ajudes a microempreses que hagin mantingut la plantilla, ja sigui amb expedients de regulació temporals d'ocupació (ERTO) o bé reduint les jornades laborals. En l'àmbit educatiu hi ha una ajuda a pares i mares d'alumnes que prestin serveis de menjador en escoles públiques.El segon decret llei aprovat té com a objectiu ajudar a la liquiditat de les empreses esportives. S'hi destinaran fins a 8 milions d'euros per tal que l'Institut Català de Finances (ICF) pugui atorgar préstecs a les companyies que ho necessitin. Es tracta de "compensar" el perjudici de la crisi sanitària. El préstec es podrà retornar en un període de cinc anys. 14,5 milions es destinaran a les federacions esportives.Mentrestant, Espanya ha registrat 185 nous morts per coronavirus en les últimes 24 hores . D'aquesta manera manté l'estabilitat pel que fa a les víctimes mortals, tot i que experimenta un lleuger augment respecte als dies passat. Les víctimes mortals ja arriben a les 25.613 des de l'inici de la crisi. Pel que fa als nous contagis, en les últimes hores se n'han comptabilitzat 867 diagnosticats per prova PCR.Això suposa un increment del 0,4% respecte ahir i situa la xifra total en 219.329 persones infectades per la Covid-19. Des d'ahir, 720 persones han hagut de ser hospitalitzades i 37 han ingressat a l'UCI. Més de 123.000 persones han superat la malaltia. La tendència dels últims dies s'ha alterat lleugerament.Fernando Simón, responsable del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries, ha dit que les tendències són clares, malgrat que les dades pugin o baixin una mica. "Les dades són favorables i ens indiquen que estem en bona posició per al procés de transició que viurem en els pròxims dies", ha dit Simón, que ha demanat "precaució" per evitar rebrots que puguin situar el sistema sanitari en una posició "crítica". "Existeix un risc de rebrot petit, però existeix", ha admès el doctor.

