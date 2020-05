Investigadors catalans descobreixen com reduir el risc de patir càncer colorectal

La investigadora predoctoral Laura Barrubés, al centre, amb els investigadors Jordi Salas-Salvadó -responsable de la Unitat de Nutrició Humana de la URV- i Nancy Babio Foto: ACN

Hi ha evidències que el consum de carns vermelles i processades i de begudes alcohòliques està relacionat amb el desenvolupament de càncer colorectal i a través de l'estudi PREDIMED s'ha avaluat també si el compliment de les últimes recomanacions del WCRF/AICR (World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research) ajuden a prevenir el càncer.Les observacions s'han fet amb relació a mantenir un pes saludable, no fumar, fer activitat física, una dieta rica en aliments integrals, verdures, fruites i llegums, limitar el consum de menjar ràpid i altres aliments processats rics en greixos i sucres, així com el consum de carns vermelles i processades, begudes ensucrades i alcohol. L'anàlisi s'ha fet amb dades de 7.216 participants de 55 a 80 anys, durant 6 anys.Seguir almenys cinc recomanacions de les set va reduir el risc de desenvolupar càncer colorectal un 48%. De totes les recomanacions la que va mostrar una major associació amb el risc de càncer colorectal va ser el consum de begudes ensucrades. Es va observar que els participants que més en consumeixen (més de 250 ml/dia, equivalent a més d'un got al dia) mostren un 58% més de risc de càncer colorectal. Finalment com més saludable és l'estil de vida, el risc es redueix un 52%.L'estudi, coordinat per la Unitat de Nutrició Humana del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV, l'ha dut a terme la investigadora predoctoral Laura Barrubés i ha estat liderat per la investigadora Nancy Babio, de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili i investigadora adscrita al Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn), el catedràtic Jordi Salas, director de la Unitat de Nutrició Humana de la URV, director clínic de nutrició del servei de medicina interna de l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, investigador principal del CIBERobn, i Pablo Hernández-Alonso, col·laborador actiu de la Unitat i investigador postdoctoral Juan de la Cierva-Formació del grup d'Endocrinologia cel·lular i molecular de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Màlaga (IBIMA-FIMABIS). Tots són membres de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV).