El nou «raig d'esperança» de l'OMS contra el coronavirus

El director d'emergències de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Mike Ryan, ha qualificat com a "raig d'esperança" els resultats dels recents assaigs clínics del medicament remdesivir, de la companyia Gilead, als Estats Units, com a tractament contra la Covid-19."Donem la benvinguda a les dades de les proves als Estats Units, que donen un raig d'esperança sobre l'ús potencial del medicament. Estarem participant en discussions amb la companyia Gilead i el país per fer que aquesta medicina estigui disponible de manera més àmplia a mesura que obtenim més dades sobre la seva efectivitat", ha comentat Ryan en una roda de premsa.Precisament, aquest dilluns la Comissió Europea va organitzar una conferència de donants per impulsar la recerca de vacunes i tractaments contra el coronavirus en la qual es van aconseguir comprometre 7.400 milions d'euros. "Aquesta va ser una demostració poderosa i inspiradora de solidaritat global. Els països es van unir no només per comprometre el seu suport financer, sinó també per comprometre's a garantir que totes les persones puguin accedir a les eines que salven vides amenaçades per la Covid-19 accelerant el seu desenvolupament i l'accés per a tots", destaca el director de l'OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus.Per la seva banda, el secretari general de l'ONU, António Guterres, ha agraït les contribucions, però ha puntualitzat que això és només un "pagament inicial" i probablement caldrà multiplicar aquesta quantitat per cinc. "Aquestes noves eines poden ajudar-nos a controlar la pandèmia completament i han de ser tractades com a béns públics que estiguin disponibles i siguin assequibles per a tothom. És l'únic camí a un món lliure de Covid-19, però requerirà l'esforç de salut pública més massiu de la història", ha afegit.

