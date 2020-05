El jove madrileny empresonat per protestar contra la sentència de l'1-O ja espera el judici

Charaf i Ibrahim, judici a la vista



Igual que Gallardo, dos dels joves detinguts durant les protestes per la sentència també estan a l'espera de judici. Es tracta de Charaf Fadlaoui i Ibrahim Afkir, de 18 anys i detinguts durant els aldarulls a Girona, que hauran de seure al banc dels acusats de l'Audiència de Girona



La Fiscalia ha demanat una condemna de nou anys de presó per a ells, mentre que la Generalitat sol·licita una pena de tres anys i mig.



Els dos joves estan acusats de desordres públics, atemptat a agent de l'autoritat, danys i lesions lleus. Segons els escrits d'acusació, els joves van participar en les protestes de la matinada del 17 d'octubre del 2019 prop de la plaça Sant Pere i van llançar pedres contra una furgoneta dels Mossos d'Esquadra. Un fet que els dos acusats sempre han negat.



El Govern ha justificat la seva petició de pena per la "responsabilitat" de l'executiu de "defensar" els agents dels Mossos d'Esquadra que haurien patit lesions lleus, en paraules de la portaveu, Meritxell Budó, el passat 8 d'abril. Igual que Gallardo, dos dels joves detinguts durant les protestes per la sentència també estan a l'espera de judici. Es tracta de Charaf Fadlaoui i Ibrahim Afkir, de 18 anys i detinguts durant els aldarulls a Girona, que hauran de seure al banc dels acusats de l'Audiència de Girona el 30 de juny i l'1 de juliol La Fiscalia ha demanat una condemna de nou anys de presó per a ells, mentre que la Generalitat sol·licita una pena de tres anys i mig.Els dos joves estan acusats de desordres públics, atemptat a agent de l'autoritat, danys i lesions lleus. Segons els escrits d'acusació, els joves van participar en les protestes de la matinada del 17 d'octubre del 2019 prop de la plaça Sant Pere i van llançar pedres contra una furgoneta dels Mossos d'Esquadra. Un fet que els dos acusats sempre han negat.El Govern ha justificat la seva petició de pena per la "responsabilitat" de l'executiu de "defensar" els agents dels Mossos d'Esquadra que haurien patit lesions lleus, en paraules de la portaveu, Meritxell Budó, el passat 8 d'abril.

Dani Gallardo, de 21 anys, anirà a judici acusat de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions, després de ser detingut per la policia nacional espanyola el 16 d'octubre a Madrid durant una manifestació de protesta per la sentència del judici de l'1-O. Set mesos de presó provisional després, Gallardo i la seva defensa esperen ara des d'Alcalá-Meco que la Fiscalia concreti el seu escrit d'acusació.És el següent pas del procés judicial, després que el jutjat número 22 de Madrid hagi finalitzat el període d'instrucció de la causa, denegant fins a quatre vegades les peticions de llibertat provisional. La policia nacional espanyola l'acusa de colpejar un agent amb un pal de fusta durant la manifestació convocada per l'entitat Madrid por el Derecho a Decidir.La policia, però, no ha aportat cap prova que demostri la participació de Gallardo en els fets, més enllà de la seva versió dels mateixos. "Per ara, és la paraula d'en Dani contra la dels agents", resumeixen des del Movimiento Antirrepresivo de Madrid, que exerceix de grup de suport del jove.Durant el període d'instrucció el jutge ha denegat el seu alliberament argumentant que la gravetat dels fets imputats desaconsellen que Gallardo quedi en llibertat. Des del grup de suport, però, són crítics amb el tarannà del jutge. "Al final ens queda la sensació que quan veuen un recurs a nom de Daniel Gallardo, directament no se'l llegeixen", lamenten.El jutjat també va desestimar el recurs de la defensa contra el tancament de la instrucció, amb la intenció que la investigació s'allargués per disposar de més temps per trobar proves exculpatòries. Ara, el grup de suport del jove fa una crida a testimonis que estiguessin al lloc dels fets el 16 d'octubre, concretament al carrer del Rollo de la capital espanyola.L'única persona que pot citar la defensa com a testimoni és, per ara, una amiga del jove que també va ser detinguda el 16 d'octubre mentre era amb ell, però que a diferència de Gallardo va quedar en llibertat a l'espera de judici. "No seria un testimoni vàlid per al jutge", expliquen des del Movimiento Antirrepresivo de Madrid.Des del col·lectiu sempre han qualificat Gallardo de "cap de turc" i interpreten el seu empresonament com un "missatge" de l'Estat als moviments socials de Madrid. "A Catalunya, l'estat espanyol dona per perduda la batalla al carrer, però a Madrid no volen cedir ni un centímetre de terreny", argumenten.Mentre esperen l'acusació de la Fiscalia, el grup de suport confia trobar testimonis que ratifiquin la versió de Gallardo i assegurin davant del jutge que no és culpable dels fets pels quals se l'acusa. "Veiem que la situació cada cop és pitjor. Volem fer el màxim soroll pel Dani però assumim que passarà molt temps a la presó", asseguren les fonts del col·lectiu consultades per

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor