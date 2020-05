VÍDEOS La policia marxa d'una plaça de Manresa en ser envoltada per una multitud que els increpava

Dues dotacions i un motociclista de la Policia Local de Manresa i una patrulla dels Mossos d'Esquadra van haver de marxar de la plaça Sant Ignasi de Manresa aquest dilluns a la tarda després que una quarantena d'individus els envoltessin tot escridassant-los mentre duien a terme una actuació policial per una disputa entre diverses persones.Els fets van tenir lloc a les set de la tarda quan la Policia Local va rebre un avís per una discussió entre diversos homes i una dona a la plaça. Quan va arribar la primera patrulla els fets ja s'havien calmat, i els agents van estar parlant amb la dona, que era l'única que quedava. Mentre els agents parlaven amb ella, un vehicle va aparcar a la plaça amb una mala maniobra, i els policies el van advertir que allà no podia aparcar-hi.Poc a poc, l'home es va anar encoratjant i, sense tocar els agents però amb un tornavís als dits, els va començar a amenaçar i escridassar, tot dient que només actuaven en el barri per motius racials i reivindicant que la font pública funcionés tot l'any, així com també la regularització dels estrangers per facilitar-los una manera de guanyar-se la vida. Entretant arribava una segona patrulla i un motorista de la Policia Local.Amb els crits, els veïns va començar a sortir a les finestres i balcons, i a peu de carrer es va anar formant un gruix de gent, que va arribar a ser d'una quarantena llarga de persones, majoritàriament joves, que es van afegir a les proclames, amenaces i insults de l'home.Finalment, i amb l'arribada de la patrulla dels Mossos d'Esquadra, els agents, set en total, van decidir marxar de la Plaça Sant Ignasi. Això va ser celebrat com una victòria pel gruix de gent que es trobava a la plaça. Els veïns que ho miraven des de casa, en canvi, no es podien creure el que havien vist.Posteriorment, segons ha pogut saber, l'home ha estat detingut en un altre punt de la ciutat acusat d'amenacar de mort els agents i per desordres greus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor