Sánchez redobla la pressió a l'oposició per l'estat d'alarma: «És l'únic instrument per salvar vides»

Més pressió a l'oposició quan queden poques hores per la votació de la quarta pròrroga de l'estat d'alarma al Congrés dels Diputats. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimarts que aquest mecanisme constitucional és l'únic "instrument" que permet a l'executiu "salvar vides". Així ho ha verbalitzat en resposta a Javier Maroto, portaveu del PP, en la sessió de control al Senat. Sánchez ha indicat que l'estat d'alarma permet reduir la mobilitat i, de passada, sostenir les mesures excepcionals en matèria econòmica, com ara els ERTO i les prestacions socials."Hi ha una alternativa", ha destacat Maroto, que ha indicat que la llei de salut pública podria servir per contenir la mobilitat a l'hora de frenar la pandèmia. "Està fent servir 47 milions d'espanyols com a hostatges", ha apuntat Lorena Roldán, cap de files de Ciutadans al Senat i al Parlament de Catalunya. La nova pròrroga de l'estat d'alarma no té garantits els suports al Congrés, tenint en compte que el PP no té pensat votar-hi a favor i socis habituals com ERC ja han anunciat el vot contrari.Sí que existeixen contactes amb el PNB -bàsic per l'estabilitat de Sánchez al marge de la pandèmia- i també amb els republicans i Cs, que al Senat s'ha reivindicat com a element "moderat". Roldán, això sí, no ha pogut evitar referències crítiques a ERC i també a la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, per haver apuntat que una Catalunya independent hauria gestionat millor la crisi. "Per què parla amb ells i no amb nosaltres?", s'ha preguntat la dirigent de Cs, que ha demanat tenir "pla A, B, C i D".Els telèfons, en tot cas, treuen fum . Després que ERC hagi anunciat el vot en contra de la pròrroga de l'estat d'alarma i que també el PNB posi condicions al seu suport, la Moncloa intenta in extremis que no s'esmicoli la majoria que va permetre investidura. El govern espanyol està trucant tant a la cúpula republicana com a la dels nacionalistes bascos per intentar que no s'oposin al mecanisme que consideren "imprescindible" per gestionar el desconfinament. La principal reclamació que està sobre la taula és que les autonomies tinguin veu i capacitat de dirigir la seva desescalada."L'anunci del vot negatiu té efectes. Hi ha moviments, sí", expliquen fonts d'ERC a. Tot i això, els republicans consideren que pràcticament "no hi ha marge" per canviar el seu posicionament ara però sí per seguir parlant de cara a les pròrrogues futures que plantegi el govern espanyol, que voldria mantenir l'estat d'alarma vigent fins al juliol. De fet, els ministres del PSOE -en la línia del que defensa Sánchez des de dissabte- insisteixen que no hi ha alternativa jurídica i normativa per limitar la circulació dels ciutadans i per mantenir les mesures extraordinàries a nivell econòmic.El Govern, a banda, manté una posició contrària a la pròrroga de l'estat d'alarma. "S'hi ha de votar en contra" , ha ressaltat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. La dirigent independentista ha demanat que les autonomies recuperin les competències per gestionar la desescalada, i ha apuntat que mesures com els 16.000 milions d'euros anunciats el cap de setmana no pengen de l'estat d'alarma al Congrés, sinó que van al marge de la seva pròrroga a la cambra baixa.Hi ha algun algun contacte entre Palau i la Moncloa? "No em consta", ha apuntat Budó, preguntada directament sobre si hi ha hagut trucades entre el vicepresident Pere Aragonès i la vicepresidenta Carmen Calvo. La setmana passada, Torra va enviar una carta a Sánchez per reunir-se de forma bilateral -al marge de les trobades de líders autonòmiques de cada diumenge- per tractar el desconfinament territorialitzat. La consellera de la Presidència ha indicat que no hi ha "motius" per votar a favor de l'estat d'alarma si no es retornen les competències a les comunitats.

