Alerta d'Oriol Mitjà: hi haurà un rebrot si no es corregeixen aquests sis factors

➤La R0 és de 0,95 i no baixa des de fa 3 setmanes

➤El sistema sanitari té encara un 50% d'ocupació de llits crítics

➤Els estudis de seroprevalença mostren immunitat a BCN i Metro nord <10%



⚠️Si fem desconfinament sense control de la infecció, anem cap al rebrot de #COVIDー19 — Oriol Mitja (@oriolmitja) May 5, 2020

Oriol Mitjà ha expressat els seus dubtes sobre com s'està produint la fase de desescalada. En dues publicacions a Twitter, l'epidemiòleg detalla sis factors de risc que cal corregir per impedir una nova onada del coronavirus. "Si fem desconfinament sense control de la desinfecció, anem cap al rebrot", alerta.Segons l'expert, no s'ha explicat bé als majors de 70 anys, el col·lectiu de més risc, quines són les seves franges horàries per sortir al carrer. Mitjà critica que tampoc s'ha activat el tasteig de PCR als lleus perquè "algú s'entesta en nou usar altres marques d'escovillons" i que tampoc s'ha activat el rastreig de contacte "per por a la tecnologia".A banda, destaca que la taxa de transmissió del virus, que és de 0,95, no baixa des de fa tres setmanes. L'epidemiòleg recorda que el sistema sanitari té encara una ocupació superior al 50% de llits d'UCI i que darrers estudis de seroprevalença mostren una immunitat a Barcelona i l'Àrea Metropolitana inferior al 10%.

