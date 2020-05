L'Estat destinarà menys de 80 milions d'euros a «protegir» el sector cultural

no només des de punt de vista industrial, sinó de valors i significat que té en l'estat de dret

76,4 milions d'euros. Aquesta és la xifra aprovada pel govern espanyol per donar suport i "protegir" el sector cultural de tot l'Estat arran de la crisi del coronavirus. Moncloa ha donat llum verda aquest dimarts a un reial decret destinat a "defensar" tots els àmbits de la cultura afectats per la pandèmia. Així ho ha anunciat la portaveu María Jesús Montero en roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Els beneficiats seran els sectors audiovisuals, les arts escèniques, els literaris, els músics, treballadors de la indústria i les empreses del sector.La mesura més urgent que vol aprovar el govern espanyol és la injecció de capital per a les empreses culturals. Els bancs estan declarant aquestes empreses com a insolvents i per això mateix no els poden concedir préstecs de diners públics. Segons l'esborrany en el qual ha pogut accedir El País , el mateix govern de la Moncloa assenyala que fins ara han pres mesures "insuficients" pel que fa al sector de la Cultura. Bona part dels milions d'euros del nou decret aniran a les línies bancàries que podran obrir nous préstecs per a les empreses i així salvar-les, a més de no destruir llocs de feina.Per altra banda, el ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, assegura que aquest nou paquet de mesures està "molt pensat" i considera que és "molt just". El responsable cultural del govern afirma que el decret "té totes les dimensions que ha de tenir per protegir un sector fonamental, no". El sector cultural és un dels que ha patit més la crisi derivada del coronavirus, amb desenes de milers de persones afectades pels ERTO; a més de produccions, rodatges, estrenes i projectes congelats, aturats o cancel·lats.Aquests 76,4 milions d'euros s'aplicaran en forma d'ajudes per al sector cultural i el finançament de les empreses culturals, així com mesures fiscals, l'accés extraordinari a la prestació per atur, canvis en els requisits per a les pel·lícules que opten a ajudes, que podran estrenar-se a plataformes, o l'increment del percentatge de drets d'autor per a l'acció assistencial, entre altres aspectes.