Denuncien Vueling per no tornar els bitllets cancel·lats per la Covid-19

L'associació de consumidors Facua ha denunciat Vueling davant l'Agència Estatal de Seguretat Aèria per no reemborsar l'import dels bitllets cancel·lats per la crisi de la Covid-19 i només oferir als viatgers un val per gastar més endavant sense informar-los que tenen dret a recuperar els diners, tal com estableix la normativa europea.Per això, l'entitat ha demanat que s'imposin sancions a l'aerolínia i adverteix que l'actitud de Vueling i altres companyies que suposaran "un autèntic col·lapse" de l'AESA i dels jutjats per l'allau de reclamacions.Segons Facua, dificultar el dret de reemborsament "no té justificació possible" per la "desprotecció" davant les cancel·lacions massives i perquè la tecnologia actual possibilita una devolució automàtica.

