Detinguts després d'amenaçar dos homes amb un ganivet per vendre'ls marihuana mullada a Sagunt

Agents de la policia espanyola han detingut dos homes acusats d'amenaçar dos més amb un ganivet per presumptament vendre marihuana mullada a Sagunt i per reclamar els diners que havien pagat per ella, segons ha informat la Direcció Superior en un comunicat.Els arrestats, de 27 i 29 anys, estan acusats d'un delicte d'amenaces greus. L'incident es va registrar aquest dilluns a la tarda, quan agents que feien tasques de prevenció van ser requerits per dos homes en un carrer de Sagunt, que presumptament acabaven de ser amenaçats amb un ganivet per altres dos que havien sortit corrent en direcció a l'estació de tren.Els policies es van dirigir cap a la direcció indicada, on van localitzar a dos homes que coincidien plenament amb les característiques facilitades. En aproximar-se, els agents van observar com de la butxaca de pantalons d'un dels sospitosos sobresortia el mànec d'un ganivet.Els agents van descobrir que, moments abans, els sospitosos havien tingut una discussió amb dos homes més, que presumptament els haurien venut marihuana mullada, de manera que volien que els tornés els diners que havien pagat per ella, arribant a amenaçar-los amb punxar-amb el ganivet si no accedien.Després realitzar-los un escorcoll superficial, els agents els van intervenir dos ganivets, una clau anglesa, dos pots de dissolvent i una ampolla de plàstic amb dissolvent, de manera que després de realitzar diverses comprovacions els van detenir com a presumptes autors d'un delicte d'amenaces greus. Els detinguts, amb antecedents policials, han passat a disposició judicial.