Grífols desenvolupa un test molecular que pot ser clau per controlar la pandèmia

Grífols ha anunciat aquest dimarts que ha desenvolupat un test molecular "d'alta sensibilitat" per detectar el virus SARS-CoV-2 i que aquest ja ha rebut recentment l'autorització pel seu ús de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.La companyia catalana, que ja va anunciar fa unes setmanes que preveu tenir un tractament contra el coronavirus a mitjans de juliol , informa en un comunicat que, en un "esforç global coordinat en les instal·lacions de San Diego, Barcelona i Bilbao", ha completat el desenvolupament d'un test molecular específic TMA (Amplificació Mediada per Transcripció) que permet la detecció de la Covid-19 en plasma, sang i mostres respiratòries. Un test que té una sensibilitat equivalent o inclús superior a altres tests moleculars dels quals es disposen actualment, com els basats en PCR.Des de Grífols apunten que, gràcies a aquesta alta sensibilitat del test molecular, s'obre la porta a implementar estratègies de diagnòstic grupal d'individus multiplicant la capacitat de testatge de la població. Les mostres obtingudes a partir d'aquests tests es processen en uns equips especials que tenen la capacitat d'analitzar més de 1.000 mostres diàries per instrument.El co-CEO de Grífols, Victor Grífols, explica que "disposar de la suficient capacitat de testatge molecular és crític per ajudar a controlar aquesta pandèmia" i assegura que disposar d'aquests tests d'alta sensibilitat per poder fer diagnòstics grupals a la població és "un factor diferencial que ho podria fer factible".Per altra banda, Raimon Grífols, co-CEO de la companyia, afirma que "tot el talent de Grífols s'ha bolcat en desenvolupar, produir i validar aquest test en temps rècord". "Estem molt orgullosos de l'esforç i compromís dels nostres col·laboradors en aquests moments de crisi sense precedents", ha expressat.Grífols també està col·laborant amb les autoritats sanitàries d'Espanya i Alemanya per posar en marxa diversos estudis clínics que permetin la utilització de plasma com a potencial tractament, així com l'ús d'altres proteïnes plasmàtiques, com la immunoglobulina o l'alfa-1, per tractar els pacients amb Covid-19.

